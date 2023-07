Insolvências aumentaram 14% no primeiro semestre, diz Informa D&B

© Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

As insolvências em Portugal aumentaram 14% no primeiro semestre, num total de 962 novos processos, mais 117 do que os verificados em igual período do ano passado. Os dados são da Informa D&B e mostram que a criação de empresas está, também, a crescer, mas a um ritmo menor. Nos primeiros seis meses do ano foram constituídas 27.385 novas sociedades, mais 1.625 do que no período homólogo, o que representa um crescimento de 6,3%.

"Para além do crescimento face a 2022, o segundo melhor ano de sempre, estes valores estão apenas a 0,6% do registo do 1º semestre de 2019, que foi o melhor ano de sempre no que toca à criação de empresas", diz ainda a Informa D&B.

Em termos setoriais, os Transportes representam 12% do total das constituições de empresas no semestre, 5 pontos percentuais acima do ano passado. Construção, Alojamento e restauração, Grossista, Serviços gerais e Energias e ambiente são outros dos setores que registam maior dinamismo empresarial.

Em contrapartida, a criação de novas empresas no setor industrial caiu 7,3%, sendo "o valor mais baixo de todos os anos quando comparamos o mesmo período".

Em termos regionais, diz o estudo que o crescimento na constituição de empresas no primeiro semestre foi transversal a quase todas as regiões, com exceção das ilhas, onde se registou um decréscimo.

Quanto às insolvências, houve um aumento nos processos em metade setores empresariais em Portugal, com especial destaque para a Construção, cujo aumento de 62% (mais 63 processos de insolvência face a 2022) "representa mais de metade da subida total do semestre".

Em termos absolutos, as Indústrias mantêm-se como o setor com maior número de novos processos de insolvência, com um crescimento de 19% (mais 31 processos) face ao período homólogo.

A região Norte concentra 44% do total de insolvências do semestre e representa 70% da subida global.