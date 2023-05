Insolvências duplicam, mas construção afasta crise

© EPA/TOMS KALNINS

O número de insolvências no setor da construção quase duplicou no início deste ano. Nos primeiros três meses, foi registada a falência de 80 empresas, um aumento de 86% face ao mesmo período de 2022, revelam os dados fornecidos pela Informa D&B. É um volte face na trajetória da atividade, que no exercício anterior tinha apresentado neste indicador uma quebra homóloga de 4,5%. Manuel Reis Campos, presidente da AICCOPN (associação do setor), relativiza estes sinais, até porque é um número reduzido face às mais de 63 mil sociedades que têm alvará ou certificado de construção. Este indicador "não é revelador de qualquer crise setorial", sublinha.

Aliás, as perspetivas do setor para este ano são positivas, mesmo num quadro de incerteza devido à guerra na Ucrânia, à evolução da inflação e das taxas de juro. Como adianta Reis Campos, as estimativas apontam para um cenário de crescimento entre 2,4% e 4,4% do valor bruto de produção. No ponto médio do intervalo de previsão (3,4%), a produção da construção e imobiliário poderá atingir os 21 782,5 milhões de euros em valor. Estas projeções assentam essencialmente na dinâmica esperada no segmento da construção civil, fruto dos investimentos estimados no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e ainda do Portugal 2020, e também na habitação, devido mais uma vez ao PRR e à constância da procura.

Faltam 80 mil trabalhadores

No entanto, as empresas da construção continuam a manifestar-se preocupadas com o custo dos fatores de produção. O último inquérito da AICCOPN à situação do setor voltou a concluir que os dois principais constrangimentos à atividade são a falta de mão-de-obra, estimada em cerca de 80 mil trabalhadores, e o aumento do custo das matérias-primas, energia e materiais de construção.

As empresas assinalaram também a preocupação com a escassez de matérias-primas e de materiais. Estas dificuldades vêm já do período pandémico e agravam-se com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, mas atualmente vislumbra-se alguma melhoria.

Aço e cobre mais baratos

Segundo Reis Campos, assistiu-se no final do primeiro trimestre deste ano a uma redução homóloga dos preços das principais materiais, com destaque para o aço em varão, que registou uma quebra de 20%, e para o cobre, que caiu 12%. Face a esta evolução, "estamos em crer que, ao longo do corrente ano, vamos assistir a uma diminuição da relevância deste constrangimento".

Os mais recentes dados do Instituto Nacional de Estatística relativos ao custo de construção de habitação nova dão também indicação de uma inversão da tendência. Embora este índice tenha apresentado uma subida homóloga de 9,1% em fevereiro (valor significativo), registou uma desaceleração face ao mês anterior. Os materiais tiveram um aumento de 9,3% (10,2% em janeiro) e o custo da mão-de-obra subiu 8,8% (12,2% no mês anterior).

Esperança nos vistos

O incremento da despesa com a componente laboral acompanha a já crónica falta de trabalhadores no setor. Nesta matéria, a AICCOPN espera que as recentes alterações legislativas de simplificação administrativa do processo de obtenção de vistos de trabalho ajudem as empresas a mitigar este problema, nomeadamente com trabalhadores provenientes dos PALOP.

Os dados da Informa D&B dão ainda conta que no primeiro trimestre deste ano foram criadas 1683 empresas no setor, um aumento homólogo de 2,2%. Já os encerramentos caíram 17,4%, tendo fechado atividade 276 sociedades. No exercício de 2022, as insolvências caíram 4,5% face a 2021, como já referido, tendo decretado falência 212 sociedades, valor que foi claramente compensado pelo aumento de 6,9% na criação de novas empresas (foram constituídas 5261). No ano anterior, encerraram 1508, menos 4,3%.