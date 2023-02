Investimento de 1 milhão de euros para centro tecnológico informático em escola de Arcos de Valdevez

Escola Profissional do Alto Lima © DR.

Um investimento de um milhão de euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) vai permitir criar na EPRALIMA - Escola Profissional do Alto Lima, em Arcos de Valdevez, um Centro Tecnológico Especializado de Informática (CTE), foi divulgado esta segunda-feira.

"O município de Arcos de Valdevez será parceiro no processo de criação do CTE de Informática, pois contribuirá para uma maior capacitação dos formandos, de todas as idades, indutor de maior rendimento das pessoas e será mais uma alavanca para o desenvolvimento socioeconómico do concelho e da região", refere o Presidente da EPRALIMA, João Manuel Esteves, que é também presidente da Câmara de Arcos de Valdevez, citado num comunicado enviado à agência Lusa.

A "candidatura agora aprovada" para a criação de "um CTE de última geração na área da Informática, permitirá modernizar os espaços e os equipamentos que irão servir de suporte aos cursos profissionais ministrados".

A "EPRALIMA investe assim, de forma muito clara, nas formações de nível secundário de dupla certificação (ensino profissional) em domínios de especialização que requerem mão-de-obra muito qualificada e se inserem num processo de mutação tecnológica acelerada pelos desafios da transição digital", refere a nota.

O "CTE de Informática vai estar localizado na EPRALIMA, em Arcos de Valdevez, e o seu processo de desenvolvimento passa pela sua inserção num conjunto diversificado e integrado de estratégias e iniciativas inovadoras, que têm contribuído para que a região atinja novos estádios de desenvolvimento".

O novo centro "permitirá capacitar a comunidade para as novas tecnologias, e versará numa primeira fase sobre os cursos de técnicos de Informática e Gestão, de Gestão e Programação de Sistemas, de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, de Informática de Instalação e Gestão de Redes e de Contabilidade.

O CTE prevê colocar em formação especializada nos próximos 3 anos cerca 132 jovens.

Para além das salas específicas de cada curso está ainda prevista, uma sala com os equipamentos estruturais da Cisco Academy.

"Com este Centro Tecnológico Especializado a EPRALIMA aliará a sua experiência de mais de 25 anos ao serviço do ensino profissional de excelência a preparar os seus alunos para os desafios do mercado de trabalho e para o progresso da região", sustenta a direção da escola.