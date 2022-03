Investimento em cuidados infantis e a idosos poderia criar 300 milhões de empregos no mundo 

Mais oferta para a infância aumentaria a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho, diz OIT. © Octavio Passos/Global Imagens

Portugal é o nono país em toda a Europa onde mais se espera por acesso universal e gratuito a serviços de cuidado à infância após serem esgotadas as licenças iniciais de mães e pais, com as famílias a ficarem sem rede por um período de 3,1 anos, ou 37,3 meses, mostra um relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) publicado nesta segunda-feira, véspera do Dia Internacional da Mulher.

O documento, que compara as garantias dadas por lei a pais e mães de 185 países, indica que o hiato médio de cuidados, a nível mundial, corresponde a 4,2 anos, num momento em que apenas 21 países asseguram acesso universal gratuito a equipamentos de cuidados a infância para menores dos zero aos dois anos, e apenas 63 países o fazem a partir dos três anos de idade das crianças.

Além disso, em muitos casos ainda, os serviços assegurados não cobrem o período semanal de trabalho dos pais, por regra de 40 ou 48 horas, consoante a região do globo, alerta a organização.

Em Portugal, a gratuitidade das creches - a assegurar de forma faseada, até 2024 - foi discutida no âmbito da proposta de Orçamento do Estado para 2022, que acabou chumbada. Era uma revindicação do PCP, que acabou por vetar o documento na generalidade. António Costa, reeleito para governar com maioria absoluta, já assumiu entretanto que pretende retomar a medida em novo texto de proposta orçamental a entregar ao parlamento.

"Precisamos de repensar o modo como asseguramos políticas e serviços de cuidados para que formem um contínuo de cuidados que ofereça um bom início de vida às crianças, apoie a permanência das mulheres no emprego e evite que famílias e indivíduos caiam na pobreza", defende a diretora do departamento para igualdade e condições de trabalho da OIT, Manuela Tomei, no comunicado que hoje acompanha a publicação.

"Preencher estas lacunas deve ser visto como um investimento que não apenas apoia a saúde e a qualidade de vida, mas também os direitos fundamentais, a equidade de género e maior representação, também", refere a responsável da organização que vê o alargamento de equipamentos e serviços de apoio à infância como a solução com maior retorno para as sociedades - incluindo na criação de emprego - por comparação com transferências sociais pecuniárias.

Acesso ao pré-escolar

No caso de Portugal, os dados da OIT para o país medem o período de tempo que medeia entre o fim das licenças parentais pagas às famílias, num total de 10,7 meses, até à idade de entrada das crianças em estabelecimento pré-escolar com acesso universal e gratuito, aos quatro anos de idade, ou 48 meses.

A distância é, assim, de 37,3 meses. Na Europa, compara com um hiato de 80,3 meses na Suíça, onde o acesso gratuito à escolaridade arranca apenas aos sete anos de idade e as licenças parentais iniciais dos pais ficam pelos 3,7 meses. O tempo de espera suíço é o pior de todo o continente europeu, seguindo-se Croácia (69 meses), Sérvia (67,2 meses), Países Baixos (66,9 meses), Dinamarca (60 meses), Bósnia-Herzegovina (59,8 meses), Reino Unido (47,5 meses), Moldova (43,8 meses), e finalmente Portugal.

No extremo oposto, está um grupo de 22 Estados europeus que asseguram que não há qualquer hiato entre os períodos de licença pagos aos trabalhadores após o nascimento dos filhos e o acesso a creches e infantários gratuitos. Estão neste grupo países como Suécia, Noruega, Eslovénia, França, Alemanha, Grécia, mas ainda outros mais a leste como a Ucrânia, Roménia, Polónia e Rússia. Na maioria dos casos, a cobertura sem falhas é assegurada pelo acesso gratuito a creches a partir de um ano de idade, ou até antes, sendo os casos de Suécia, Noruega, Eslovénia ou mesmo de Grécia ou Ucrânia. Noutros casos, como o francês e de outros países do leste europeu, são as longas licenças pagas que suprem a ausência de estabelecimentos pré-escolares gratuitos nos primeiros anos de vida das crianças.

Mais emprego e participação das mulheres

Os primeiros exemplos, contudo, são os mais amigos do emprego e da inclusão, segundo a OIT, que estima que políticas de cobertura total nos serviços à infância, mas também nos cuidados continuados a idosos, possam criar até mais 299 milhões de postos de trabalho em todo o mundo até 2035. A melhoria dos serviços de apoio à infância no conjunto dos países analisados seria responsável pela criação de 96 milhões de postos de trabalho diretos.

O investimento necessário seria, em contas globais, de 5,4 biliões de dólares anualmente, ou 4,2% do PIB mundial. Mas, os custos seriam muito diminuídos pela subida de receitas fiscais associadas ao crescimento do emprego. No fim destas contas, a OIT espera um gasto menor, de apenas 4,2 biliões de dólares ou 3,2% do PIB mundial, anualmente.

Também os ganhos de emprego esperados, defende, serviriam na maior parte para aumentar a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho, com a grande maioria dos postos de trabalho a corresponderem, por outro lado, a trabalho declarado e formal. A OIT entende que "os investimentos públicos nos serviços de cuidados são de importância crítica para maximizar e sustentar os impactos das transferências pecuniárias, que não têm potencial semelhante de criação de emprego". "São também essenciais para ultrapassar desigualdades e promover a inclusão social, especialmente entre os grupos mais marginalizados".