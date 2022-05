Investimentos no ciclo da água rondam mil milhões de euros no Portugal 2030

Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente e da Ação Climática © LUSA

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, disse esta quarta-feira que os investimentos públicos em abastecimento de água e saneamento vão aumentar para mais de mil milhões de euros com financiamento do Portugal 2030.

Numa visita a Soure, no distrito de Coimbra, Duarte Cordeiro descreveu os principais investimentos realizados em Portugal, nos últimos 25 anos, "para que água de elevada qualidade" chegue a casa das pessoas.

No entanto, nos últimos 20 anos, "a precipitação em Portugal e Espanha diminuiu cerca de 15%, prevendo-se que diminua entre 10 e 25% até ao final do século", alertou.

"Temos, assim, de ser cada vez mais parcimoniosos no uso da água. Temos de a poupar em casa. Temos de a preservar nas suas fontes. Temos de a usar regradamente na agricultura", defendeu, ao intervir na Casa do Povo da freguesia de Vila Nova de Anços, no âmbito da assinatura do auto de consignação da empreitada de regularização do rio Arunca, afluente do Mondego.

Trata-se de um investimento de 6,5 milhões de euros para uma obra, com um prazo de 18 meses, esta quarta-feira consignada à empresa Hydrostone, representada na cerimónia por António Cavaco.

Os investimentos em abastecimento de água e saneamento realizados com apoio dos fundos europeus, ao abrigo do Portugal 2020, rondaram os 875 milhões de euros.

"E o futuro?", perguntou Duarte Cordeiro. Os novos projetos totalizarão "mais de mil milhões de euros" no próximo Quadro Comunitário de Apoio (QCA), que tem "14 vezes mais fundos para apoiar a reutilização de águas residuais".

Na sessão, intervieram ainda o presidente da Câmara Municipal de Soure, Mário Jorge Nunes, o vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Pimenta Machado, e o presidente do vizinho município de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão, na qualidade de líder da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra.