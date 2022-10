IP avança com inventariação do património imobiliário

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai avançar com a inventariação do seu património imobiliário, tendo em vista otimizar os custos de manutenção e, também, verificar os imóveis disponíveis para valorização. A medida consta da proposta do Orçamento de Estado para 2023 apresentada esta segunda-feira.

O documento adianta que a IP "irá desenvolver um programa que visa proceder à inventariação de todo o património imobiliário adquirido ao longo dos tempos para construção e remodelação das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias, de forma a conhecer com rigor (ao nível geográfico e descritivo de cada imóvel) todo o património imobiliário sob gestão da IP, bem como do seu domínio privado."

O programa recorre a tecnologias de informação geográfica e irá caracterizar cada imóvel com um conjunto de atributos e respetiva documentação de suporte associada.

A inventariação dotará a IP de "atuar e gerir melhor os custos de manutenção, bem como o aumento do portefólio de imóveis disponíveis para valorização (não necessários à exploração rodoferroviária)."