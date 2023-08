IP é uma das maiores beneficiária do PRR com verbas asseguradas de 365 milhões de euros

© Artur Machado/Global Imagens

A Infraestruturas de Portugal (IP) é uma das maiores beneficiárias do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), tendo assegurado 395 milhões de euros de investimento em infraestruturas rodoviárias por todo o país. Atualmente, 65% desta verba já está em execução no terreno ou encontra-se em fase de contratação, totalizando 257 milhões de euros, segundo noticia o Jornal de Negócios.

Na verdade, o mais recente balanço da empresa aponta para 17 obras lançadas no âmbito do PRR, sendo que sete dessas já estão em construção e a somar valores na ordem dos 67 milhões de euros, quase 17% do valor total que a Infraestruturas de Portugal tem de contratar até ao final deste ano e de executar até 2026.

As restantes dez empreitadas, que representam investimentos de cerca de 190 milhões de euros, estão em fase de contratação.

A IP é a entidade com maior número de projetos na área das infraestruturas, para a construção de ligações rodoviárias e aumento da capacidade da rede, melhoria das acessibilidades às áreas de acolhimento empresarial e reforço das ligações transfronteiriças.