IRC. Empresas podem deduzir até 1520 euros por trabalhador

As empresas que cumprirem os critérios para aceder ao novo incentivo fiscal para a valorização dos salários dos trabalhadores, por via de um aumento de pelo menos 5,1%, vão poder beneficiar de uma dedução de até 1 520 euros por trabalhador relativamente ao lucro de 2023 em sede de IRC, dá conta o Público esta quarta-feira.

"O incentivo fiscal à valorização salarial em causa permite a consideração, para efeitos de IRC, de 150% dos encargos salariais. Nesse sentido, permite-se uma majoração de custos salariais por trabalhador elegível até 3.040 euros (correspondente a quatro vezes a remuneração mínima mensal garantida em 2023)", confirmou o Ministério das Finanças àquele jornal, realçando que, se a proposta for aprovada, "as empresas poderão considerar, adicionalmente à totalidade dos custos com os encargos salariais, uma majoração até 1520 euros por trabalhador (3.040 euros x 50%)".

O matutino escreve, contudo, que a medida está a gerar dúvidas de interpretação, considerando que a forma como a lei está redigida pode deixar de fora empresas cujos contratos coletivos têm mais de três anos ou não preveem aumentos mínimos de 5,1%.