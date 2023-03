Irmãos têm prioridade no acesso à mesma creche gratuita

A Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, visita uma creche. © Leonel de Castro/Global Imagens

Irmãos, que comprovadamente pertençam ao mesmo agregado familiar, vão ter prioridade no acesso à mesma creche gratuita, segundo uma portaria publicada esta sexta-feira em Diário da República.

O diploma reajusta os critérios de priorização da portaria anterior. "Decorridos alguns meses de implementação desta nova fase, impõe-se proceder a ajustamentos ditados pelas necessidades das famílias, em especial no que respeita aos critérios de priorização, quando em causa está a admissão de irmãos na mesma instituição ou em equipamentos pertencentes à mesma entidade", de acordo com o mesmo texto publicado esta sexta-feira.

Desta forma, "acautelam-se os interesses quer das crianças pertencentes ao mesmo agregado familiar quer também das suas famílias, no respeito pela relação de confiança e de integração já iniciada com os restantes filhos mais velhos", de acordo com a portaria assinada pela ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho.

Para dar corpo a este novo critério, no anexo do diploma com os critérios de admissão e priorização, é alterado o número quatro que passa a estabelecer que têm prioridade no acesso à mesma creche gratuita "crianças com irmãos, que comprovadamente pertençam ao mesmo agregado familiar, que frequentam uma resposta desenvolvida pela mesma entidade".

O diploma entra em vigor no sábado.

53 mil crianças frequentam creches gratuitas

Cerca de 53 mil crianças frequentam creches de forma gratuita, quatro mil das quais no setor privado, adiantou na terça-feira passada, dia 7, a ministra do Trabalho, durante uma audição no Parlamento.

Ana Mendes Godinho precisou que fazem parte da medida Gratuitidade das Creches 1 871 creches do setor social e solidário e 358 do setor privado.

Esta medida arrancou em setembro de 2022 para as crianças nascidas depois de 1 de setembro de 2021 e a frequentarem creches do setor social e solidário, tendo a medida sido alargada, a partir de 1 de janeiro de 2023, ao setor privado.

A par destas, têm direito a vaga gratuita as crianças cujos pais estão nos 1.º e 2.º escalões de rendimentos, independentemente da data de nascimento.

Na mesma audição parlamentar da passada terça-feira, a secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, deu conta de que, em fevereiro, frequentavam as creches de forma gratuita mais trê mil crianças do que em janeiro.

Segundo a secretária de Estado, das cerca de 53 mil crianças, 48 577 estão no setor social e solidário e as restantes 4 423 frequentam de forma gratuita a creche da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e privadas.

Ana Sofia Antunes indicou que o número de crianças em gratuitidade de creches no setor privado aumentou substancialmente entre janeiro e fevereiro, passando das 833 para as 2 734.

A meta do governo, até 2024, é que a gratuitidade de creches consiga abranger 100 mil crianças. Tendo em conta que há 53 mil a frequenter instituições gratuitas, isto significa que o executivo está a pouco mais de metade de atingir o objetivo traçado.