Isaltino Morais e responsável do PSD investigados pela PJ por suspeitas de corrupção

Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, e Rodrigo Gonçalves, vogal da comissão política nacional do PSD, estão na manhã desta segunda-feira a ser alvo de buscas pela Polícia Judiciária (PJ), avança a CNN Portugal. Em causa estão suspeitas de crimes de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação.

De acordo com a CNN, as suspeitas envolvem projetos empresariais e imobiliários e contratações fictícias de serviços para autarquias com o objetivo de - através dos chamados "sacos azuis"​​​​ - apropriação ilícita de dinheiros públicos para proveito pessoal e para o financiamento de estruturas do PSD.

A operação policial envolve cerca de uma centena de pessoas, incluindo inspetores da PJ e peritos contabilísticos, com buscas a habitações, empresas e às câmaras de Oeiras e Odivelas.