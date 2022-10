ISEG revê em alta crescimento da economia para este ano entre 6,4% e 6,6%

© EPA/CROATIAN NATIONAL BANK

Os economistas do ISEG reviram em alta as previsões de crescimento da economia portuguesa para este ano, estimando agora um aumento entre 6,4% e 6,6%, segundo a Síntese de Conjuntura divulgada esta terça-feira.

"Para a totalidade do ano, após a revisão em alta do crescimento no primeiro semestre em cerca de 0,2 pontos percentuais (INE), estima-se agora um crescimento anual no intervalo de 6,4% a 6,6%", pode ler-se no documento.

Em setembro, o ISEG previa um crescimento entre 6,0% e 6,4%.

Na síntese esta terça-feira divulgada, os economistas do ISEG referem que os dados disponíveis "indicam como mais provável que a economia portuguesa possa ter continuado a crescer em cadeia durante o 3.º trimestre, nomeadamente num intervalo entre -0,1% e 0,3%, a que corresponde, em termos homólogos, um crescimento entre 4,3% e 4,8%".

Já para o último trimestre do ano, "as perspetivas de crescimento em cadeia não são melhores, devendo o crescimento real situar-se entre valores marginalmente negativos e marginalmente positivos", acrescenta o ISEG.

Na proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), o Governo estima um crescimento do PIB em 6,5% em 2022.