ISEP recebe financiamento de 5 milhões de euros do PRR para melhorar eficiência energética do campus

Instituto Superior de Engenharia do Porto © ISEP

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Junho, 2023 • 09:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Instituto Superior de Engenharia do Porto recebeu um financiamento de cinco milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para melhorar a eficiência energética dos 18 edifícios que compõe o campus, foi anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado, o instituto do Porto esclarece que o financiamento, enquadrado no programa "Eficiência Energética na Administração Pública Central" do PRR, visa a adoção de medidas para melhorar a eficiência energética dos edifícios que compõem o campus universitário.

Entre as medidas encontra-se a substituição de "equipamentos AVAC [aquecimento, ventilação e ar condicionado] por equipamentos mais eficientes", de toda a iluminação interior por iluminação LED, bem como a instalação de um "sistema de gestão técnica centralizada" e de um sistema fotovoltaico para autoconsumo.

O financiamento de cinco milhões de euros permitirá contribuir para "um melhor desempenho ambiental", através da redução anual de consumo de energia primária em 46,56% e de emissões de dióxido de carbono (CO2) em 44,33%.

Citado no comunicado, a presidente do ISEP, Maria João Viamonte, destaca que o financiamento "reforça aquele que é já um forte compromisso que a instituição tem vindo a encetar com vista à sustentabilidade ambiental e a eficiência energética em todos os edifícios do campus".

O ISEP salienta ainda que este investimento vai ao encontro dos objetivos do Parlamento e Conselho Europeu "para a convergência económica, promovendo o crescimento sustentável e contribuindo para a autonomia estratégia da União Europeia".

A adoção destas medidas converge também com as metas de redução das emissões de carbono, definidas no Pacto do Porto para o Clima, iniciativa do município do Porto e da qual o ISEP é subscritor.