IUC e ISV aumentam 4%. Saiba quanto pode vir a pagar pelo seu carro em 2023

O Imposto Único de Circulação (IUC) e o Imposto Sobre Veículos (ISV) vão ser atualizadas em 4% em 2023, de acordo com a proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023).

Com esta atualização de 4%, quem tem carro vai ver o ISV agravar entre 16,82 euros e 256,44 euros. Já no caso do IUC, os proprietários de automóvel vão ver o imposto subir entre 3,63 euros e 7,20 euros, de acordo com uma simulação da EY para o Dinheiro Vivo, assumindo que a única alteração é a atualização destes impostos à taxa da inflação.

Por exemplo, o dono de um automóvel a gasolina de 1 618 de cilindrada com emissões de dióxido de carbono (CO2) de 144 pagará em 2023 mais de 156 euros de IUC e quase 2 900 euros em ISV. Se o automóvel for a gasóleo e a cilindrada for de 1 999 com emissões de CO2 de 140, o IUC será de 187,08 euros e o ISV superior a 6 400 euros.

Fonte: EY

O IUC e o ISV vão permitir aos cofres do Estado encaixar mais 78 milhões de euros em 2023, comparativamente com 2022, no que respeita à receita fiscal gerada através da aquisição e circulação de um veículo.

A atualização de 4% também foi o referencial de atualização para o Imposto Municipal sobre as Transações (IMT), ABA (bebidas alcoólicas e açucaradas) e Imposto sobre o Tabaco (IT).