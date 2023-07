IVA zero: Agricultores já receberam 133,5 milhões em apoios

© Leonel de Castro / Global Imagens

Os agricultores já receberam 133,5 milhões de euros em apoios no âmbito do pacto assinado entre governo, distribuição e produção para mitigar a subida de preços de um cabaz de 46 bens alimentares livres do pagamento de IVA. A comissão de acompanhamento deste acordo tripartido que entrou em vigor no dia 18 de abril reuniu-se hoje pela quarta vez e, de acordo com uma nota do Ministério da Economia, 85 786 produtores nacionais já receberam ajudas.

Estes apoios destinam-se a mitigar o impacto do aumento dos custos de produção, nomeadamente da eletricidade, do gasóleo e dos fertilizantes e adubos.

O mesmo comunicado confirma que no final de junho o preço do cabaz diminuiu 9,67%, de acordo com os dados recolhidos pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). A medida vai vigorar até ao próximo mês de outubro.

Esta redução dos preços dos produtos do cabaz do IVA zero já tinha sido avançada esta manhã pelo primeiro-ministro, António Costa, numa visita a uma empresa no Montijo.

A reunião contou a presença do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes, do secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda e do secretário de Estado da Agricultura, Gonçalo Rodrigues. Participaram também na reunião a Autoridade da Concorrência, Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição, ASAE, Autoridade Tributária e Aduaneira, Confederação dos Agricultores de Portugal, Direção Geral das Atividades Económicas, Direção Geral do Consumidor e Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral do Ministério da Agricultura.