IVAucher. Restaurantes valem 80% do valor já aprurado

Dinheiro Vivo 07 Agosto, 2021 • 12:10

O saldo do IVA acumulado no programa IVAucher em junho ascendeu a 21,2 milhões de euros, com 80% a terem origem no setor da restauração, avança este sábado o jornal Público. Em valor, a restauração valeu 16,8 milhões de euros.

O alojamento é o segundo setor com mais peso no que toca à acumulação do valor do IVA dentro do programa IVAucher, com 3,8 milhões de euros (18% do total), seguindo-se a cultura com 0,4 milhões de euros (2%), de acordo com os dados do Ministério das Finanças divulgados pelo Público.

Segundo o Ministério das Finanças, registou-se um aumento da quantidade de faturas emitidas com número de contribuinte face a junho de 2020, mas ainda abaixo do registado em 2019.

Atualmente, há cerca de 120 mil adesões ao programa, ou seja, 120 mil contribuintes associaram um ou mais cartões bancários ao seu NIF e à emissão de faturas.

Os contribuintes que adiram ao programa podem utilizar o valor acumulado de IVA a partir de 1 de outubro.