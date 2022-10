Já se paga 300 euros por noite em AL de gama alta em Lisboa e Porto

© DR

As estadias diárias, na gama mais alta do alojamento local (AL), atingiram no mês de julho um valor recorde de mais de 300 euros, quer em Lisboa quer no Porto. Na capital lisboeta, o preço foi praticado na Baixa, onde uma noite chegou aos 356 euros. Na Ribeira, no Porto, o preço atingiu os 327 euros. Já a diária média em julho do AL na capital permaneceu nos 121 euros e no Porto nos 108 euros, de acordo com dados apurados pela Confidencial Imobiliário.

As estadias diárias médias também alcançaram novos preços em julho em ambas as cidades, onde o patamar dos 100 euros foi superado. Em Lisboa, as diárias médias do AL chegaram aos 100 euros pela primeira vez em abril deste ano, com os meses seguintes a acompanharem o valor. No Porto, os 100 euros de diária média foram alcançados em junho e confirmados em julho.

No mês de julho, Lisboa registou uma ocupação média de 75%, atingindo um RevPar (Receita por Unidade Habitacional disponível) de 86 euros, valor "nunca antes alcançado". Já no Porto, o AL gerou um RevPar também "histórico" de 66 euros em julho, com uma ocupação média do mesmo valor - 66%. Este é um nível próximo (73%) do "anterior pico observado no período antes da pandemia", lê-se na nota enviada à imprensa.

Em julho, venderam-se 67 200 noites de AL em Lisboa, com um volume de faturação de 8,2 milhões de euros. Na Invicta, o negócio atingiu os seis milhões de euros, com um total de 56 100 noites vendidas.

O diretor da Confidencial Imobiliário, Ricardo Guimarães, sublinha que "o Alojamento Local foi um dos segmentos de alojamento turístico mais castigado pela pandemia e começou a dar sinais de recuperação apenas no início deste ano. A viragem aconteceu na Páscoa, quer em Lisboa quer no Porto, com maio e junho a confirmarem a trajetória de forte retoma e julho a consolidar o momento de desempenho inédito deste setor. De tal forma, que registamos o melhor verão de Alojamento Local em termos de ocupação e rentabilidade".

Os dados são apurados pela Confidencial Imobiliário no âmbito da base de dados SIR-Alojamento Local.