JMJ: Aluguer de autocarros está a decorrer normalmente apesar da greve

O serviço de aluguer de autocarros da Transdev para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) está a decorrer com normalidade apesar da greve convocada pelo Sindicato dos Transportes Rodoviarios Urbanos do Norte (STRUN), anunciou a empresa esta terça-feira.

"Todos os serviços da Transdev relacionados com a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) estão a decorrer com total normalidade. Todos os autocarros e motoristas destacados para cumprirem os serviços no âmbito das Jornadas estão a trabalhar em Lisboa, com todas as condições logísticas a nível laboral devidamente asseguradas", pode ler-se num esclarecimento enviado pela empresa em resposta a questões da Lusa.

Na segunda-feira, o STRUN tinha denunciado que havia autocarros "a sair para a Jornada em que os motoristas não têm qualquer garantia sobre onde vão dormir ou onde vão almoçar", com alguns deles a "ir e vir no mesmo dia e, se for preciso, carregar outros" colegas, segundo o coordenador sindical José Manuel Silva.

Porém, esta terça-feira, a administração da Transdev refere que "apenas quatro colaboradores (0,22%) aderiram à greve, na zona Norte, pelo que as operações da Transdev estão a decorrer normalmente em todo o país".

Contactado pela Lusa, José Manuel Silva estimou esta terça-feira que o número de grevistas será superior (mas sem conseguir, para já, adiantar um número), acrescentando que algumas empresas terão sido subcontratadas para realizar transportes no âmbito da JMJ.

Em resposta, fonte oficial da Transdev garantiu que "todos os serviços estão a ser realizados com meios próprios" da transportadora.