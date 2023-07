JMJ: ANAC recomenda que passageiros se dirijam atempadamente para o aeroporto

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Julho, 2023 • 15:19 Partilhar este artigo Facebook

A ANAC recomendou esta sexta-feira aos passageiros que comuniquem às companhias aéreas os contactos para receberem eventuais alterações de voos e consultem a internet antes de se dirigirem para o aeroporto, deslocação que, alerta, devem fazer atempadamente.

Em comunicado, a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) assinala que, "além do previsível aumento do número de passageiros no Aeroporto Humberto Delgado, em especial entre os dias 30 de julho e 7 de agosto, estão já previstas restrições à circulação rodoviária na cidade e áreas circundantes", devido à realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Neste sentido, "realça a importância de os passageiros se dirigirem atempadamente para o aeroporto, procurando estar atentos e antecipar eventuais restrições e dificuldades na rede rodoviária e no sistema de transportes da cidade de Lisboa".

Em causa está, sublinha, a possibilidade de os passageiros conseguirem realizar as formalidades de embarque, incluindo o check-in, controlo de segurança e controlo de fronteiras, quando aplicável.

Recomenda, ainda, aos passageiros que "comuniquem os seus contactos às transportadoras aéreas com as quais planeiam viajar, de modo a serem informados sobre eventuais constrangimentos relacionados com os respetivos voos, e verificar a informação disponível nas páginas da internet da transportadora, do aeroporto e da ANAC antes de se deslocarem para o aeroporto".

A ANAC informou ainda que os seus serviços de atendimento presencial ao público estarão encerrado nos dias 3, 4 e 7 de agosto, "estando assegurada a prestação de serviço de atendimento por via eletrónica, devendo ser encaminhados todos os pedidos para o endereço geral@anac.pt".

Por outro lado, assinala que "reforçará o atendimento presencial ao público no dia 8 de agosto e dias seguintes".

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), com o Papa Francisco, de 1 a 6 de agosto.