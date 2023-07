JMJ. Peso dos contratos por ajuste direto sobe para 83,5%

Terreno a montante da Ponte Vasco da Gama, que irá acolher a última missa do Papa Francisco no âmbito da Jornada Mundial da Juventude. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

No último mês foram celebrados 91 contratos por entidades públicas relacionados com a Jornada Mundial da Juventude (46,9% do total), num valor de perto de seis milhões de euros, o que dá uma média de cerca de 200 mil euros por dia.

Estes dados são noticiados esta sexta-feira pelo semanário Expresso. A publicação adianta que, nesse período, o peso dos ajustes diretos subiu 13 pontos, para 83,50% de todos os contratos celebrados, em comparação com a percentagem verificada entre 2020 e 26 de junho.

No total, foram já celebrados 194 contratos por entidades públicas relacionados com a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) desde 2020, num valor superior a 38,33 milhões de euros.

Deste volume, apenas seis contratos foram celebrados em 2020, nove no ano seguinte e 27 em 2022. A maioria das adjudicações (78,50%) foi feita já nos últimos sete meses deste ano.

Segundo o Expresso, os 38 milhões de euros não representam os gastos totais do Estado com o certame, já que podem ter sido celebrados outros contratos públicos não publicados ainda no Portal Base ou que tenham escapado às combinações testadas pelo semanário.

A títiulo de exemplo, lembra a publicação, após a polémica entre Governo e autarquia de Lisboa no final de janeiro, a Igreja Católica comprometeu-se a custear o palco do Parque Eduardo VII (450 mil euros), valor que não tem de ser reportado ao Base.