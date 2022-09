João Duque: Impacto do pacote de apoios às famílias é "bastante discutível"

João Duque, professor catedrático em Economia do ISEG © Gerardo Santos/Global Imagens

O governo poderia ter ido mais longe nos apoios?

Poderia ter ido mais além, claro que sim. Escolheu não o fazer e o argumento é para não pôr em causa o SNS, mas, com tanto dinheiro e o SNS [Serviço Nacional de Saúde] cada vez pior, não estou a ver onde está a relação. Mas há a questão da dívida, e aí sou sensível. No entanto, se na execução orçamental há um excesso de liquidação de impostos que se estima em cinco mil milhões de euros e o governo só devolve 2,4 mil milhões, há aqui um excedente que ainda beneficia o Estado. Pode ser canalizado, espero que o seja, para a redução da dívida, mas de uma forma mais agressiva do que estava a ser previsto. O que é uma escolha.

As metas do governo para a dívida e o défice não ficam comprometidas com este pacote?

Não me parece que fiquem comprometidas, antes pelo contrário. E, em relação às medidas em concreto, há muita coisa que é muito discutível.



Que medidas lhe parecem discutíveis?

Por exemplo, uma pessoa que tem o azar de ganhar 2701 euros por mês não ganha nada. Isto é caricato. Ou seja, uma pessoa ganha um euro a mais por mês do que outro e, portanto, ganha mais 14 euros num ano, perde 125. Uma pessoa que ganha 2700 euros por mês vir a receber um cheque de 125 euros significa 4,6% num mês. Mas, num mês, a inflação já vai em 8%. Para ordenados mais baixos, mais do que compensa a inflação, mas é só um mês.



De um modo geral, este pacote vai ajudar as famílias?

É sempre melhor haver pacote do que não haver pacote algum. Agora, é bastante discutível que este pacote tenha impacto significativo na vida das pessoas. Um pensionista recebe meia pensão, em 14 pensões são 3,57%. Neste momento já a inflação levou 7,9%.E, em 2023, vai ser aumentado 4,43%, o que, somado a 3,57%, dá praticamente a inflação. Ora, não é verdade, porque vai ter de enfrentar a inflação toda até ao final de 2023. Nós ainda estamos em agosto de 2022, ainda temos muito mais a percorrer do que já percorremos até aqui. Estou à espera de uma inflação assim no ano que vem? Não estou, mas em 2023 não vai cair para zero logo em janeiro.

Fazer uma previsão é sempre difícil, mas, continuando a inflação a evoluir ao ritmo atual, o governo terá de voltar, no futuro, a lançar mais medidas de apoio às famílias?

O governo não quis aumentar os salários da Função Pública - e os pensionistas - no início deste ano, com a justificação de não querer gerar inflação. Agora, estes apoios são para gerar inflação. As famílias ficam com mais dinheiro, mas repare: as pessoas com 125 euros vão fazer o quê, poupar? Não. E com os 50 euros por descendente vão fazer o quê, vão pôr no porquinho mealheiro? Não. Portanto, vão aumentar o consumo. Então, o que o governo não queria fazer, vai fazer agora. Os rendimentos dos portugueses não têm um impacto significativo naquilo que são as origens da variação dos preços nesta inflação.

O que é que poderia fazer a diferença?

O que faria diferença era o preços dos combustíveis ou do gás não aumentar. Mas isto nada tem a ver com as famílias terem mais cem euros na carteira, não é isso que faz o preço do gás aumentar ou diminuir - é ridículo dizerem-nos uma coisa destas. A esmagadora maioria desta inflação é importada, mas também é provocada por um ano de seca ao nível dos bens perecíveis por exemplo, e isso não tem que ver com o poder aquisitivo dos portugueses. Há uma escassez do lado da oferta. Claro que se as pessoas tiverem mais dinheiro podem subir um pouco mais [a procura e] o preço local dos perecíveis, mas isso não é a esmagadora maioria dos bens. Estas medidas não vão gerar um salto da inflação. Não se vai ver em setembro e outubro um salto da inflação provocado por este aumento de rendimento das pessoas.