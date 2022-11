João Duque volta à presidência do ISEG

João Duque, professor catedrático do ISEG em Gestão e Finanças

O professor catedrático João Duque foi eleito presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG. João Duque, que já tinha sido presidente do ISEG entre 2009 e 2014, sucede agora a Clara Raposo.

Num comunicado enviado ás redações, João Duque afirma que, "nos próximos quatro anos, a gestão da escola seguirá a sua matriz, assente nos princípios de liberdade de pensamento, liberdade de ação dentro do respeito pelo próximo e enquadrado na vontade coletiva".

Garantindo que a instituição "não é, nem será uma madraça de qualquer corrente económica ou política", o novo presidente do ISEG

"Seremos sempre um coletivo diverso, uma escola eclética, aberta ao mundo, que se desafia para dar resposta às mudanças que estamos a assistir nas várias áreas da sociedade", defende.

João Duque é licenciado em Gestão e Organização de Empresas pelo ISEG. Tem um mestrado em Gestão pela Universidade Nova de Lisboa e concluiu o doutoramento em Business Administration na Universidade de Manchester. É professor no ISEG desde 1985. Nos anos 2000 e 2022, integrou a Comissão Executiva da instituição.

A cerimónia de tomada de posse realizou-se na terça-feira, no ISEG, onde estiveram presentes Vítor Constâncio, antigo líder do PS e ex-vice- presidente do BCE e atual presidente do Conselho de Escola do ISEG, e o reitor da Universidade de Lisboa, Luís Anjos Ferreira.