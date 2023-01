João Galamba vai para as Infraestruturas e Marina Gonçalves para a Habitação

Depois da saída de Pedro Nuno Santos do governo, o primeiro-ministro decidiu dividir o que era até aqui o Ministério das Infraestruturas e Habitação em duas grandes pastas distintas. João Galamba, até aqui secretário de Estado do Ambiente e da Energia, passa a ministro das Infraestruturas e Marina Gonçalves, até aqui secretária de Estado da Habitação, sobe a ministra da Habitação.

A proposta de António Costa já foi aceite por Belém, de acordo com a nota publicada no site da Presidência da República na tarde desta segunda-feira.

"O Presidente da República aceitou a proposta do primeiro-ministro da criação do Ministério das Infraestruturas e do Ministério da Habitação, por divisão do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, e aceitou a proposta do primeiro-ministro de nomeação de João Saldanha de Azevedo Galamba, como ministro das Infraestruturas, e de Marina Sola Gonçalves, como ministra da Habitação", lê-se.

Como Marcelo Rebelo de Sousa está no Brasil, a propósito da tomada de posse de Lula da Silva como presidente daquele país, ainda não há data para a tomada de posse dos novos ministros. Também não são conhecidos, para já, os nomes dos secretários de Estado que vão acompanhar o trabalho de João Galamba e de Marina Gonçalves.

António Costa vai fazer uma declaração sobre a situação política do país pelas 18h30.

Na habitual mensagem de Ano Novo, o Presidente da República tinha avisado o governo para o perigo da "instabilidade interna". "Estabilidade que só ele - ele governo - e a sua maioria podem enfraquecer ou esvaziar, ou por erros de orgânica, ou por descoordenação, ou por fragmentação interna, ou por inação, ou por falta de transparência, ou por descolagem da realidade", afirmou.

Pedro Nuno Santos demitiu-se na sequência da mais recente polémica que envolve a TAP, nomeadamente, a indemnização de 500 mil euros paga pela companhia aérea a Alexandra Reis, a antiga secretária de Estado do Tesouro. Pedro Nuno Santos justificou a sua saída com a necessidade de "assumir a responsabilidade política" face à "perceção pública e ao sentimento coletivo gerados em torno deste caso".