Leão: "Subsídios de férias e Natal dão-nos margem para aumentar salários da função pública"

O ministro das Finanças, João Leão, discursa durante a cerimonia de apresentação do novo presidente do Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) © RODRIGO ANTUNES/LUSA

Dinheiro Vivo 25 Novembro, 2021 • 09:35

O ministro das Finanças, João Leão, acredita que o Governo tem margem para fazer aumentos na Função Público, mesmo em duodécimos, por causa do subsídio de Natal e de férias, de acordo com uma entrevista do governante ao "Público" e à Rádio Renascença. Leão rejeita também a ideia que as restrições que venham a ser determinadas pelo Governo para mitigar a já denominada quinta vaga da Covid-19 afetem a atividade das empresas. Ainda assim, o Executivo tem apoios preparados "em função das medidas que forem tomadas".

"Subsídios de férias e Natal dão-nos a margem para aumentar salários da função pública", assegura, explicando o seguinte: "No que toca a despesas com pessoal, aplicamos 1/12 em cada mês, sabendo que, devido aos subsídios de férias e de Natal, aplica-se menos do que 1/12, que nos dá aqui a margem necessária para fazer a atualização regular dos salários (0,9%) em função do valor da inflação".

Quanto à quinta vaga da pandemia, o ministro das Finanças diz: "Neste momento, temos apoios preparados em função das medidas que forem tomadas. Não antecipamos a necessidade dessas medidas, mas se a pandemia começar a afetar a atividade das empresas e a receita, as medidas estão em vigor".

Na mesma entrevista, João Leão admite que o Governo alargue o programa IVAucher a mais setores e garante que será possível injetar 990 milhões na TAP. Quanto às eleições, considera difíceis entendimentos com o PSD