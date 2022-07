José Manuel Rodrigues critica "crescente desresponsabilização" do Estado no apoio às ilhas

José Manuel Rodrigues © Direitos Reservados

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira afirmou esta sexta-feira que há uma "crescente desresponsabilização" do Estado no apoio aos portugueses das ilhas, argumentando que as transferências para as regiões autónomas representavam 0,73% do Orçamento do Estado e hoje "apenas 0,64%".

"Há 10 anos, os valores das transferências da República para as regiões autónomas representavam 0,73% do total das despesas do Orçamento do Estado. Hoje, representam apenas 0,64%, apesar de as despesas do Estado subirem todos os anos. Por aqui se vê que há uma crescente desresponsabilização do Estado no apoio aos portugueses das ilhas", declarou José Manuel Rodrigues.

O representante falava na sessão solene comemorativa do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, que decorreu na Assembleia Legislativa da Madeira, no Funchal.

José Manuel Rodrigues, eleito pelo CDS-PP, frisou que, apesar de a região ter conquistado há quase 50 anos o direito à autonomia, "essa luta continua".

"A verdade é que estamos longe de ter a autonomia que ambicionamos e de que precisamos para prosseguir o trabalho de erguer uma terra com oportunidades para todos os seus filhos", apontou.

No seu entender, é necessária uma "revisão constitucional que amplie os poderes legislativos da região, acabando com os equívocos geradores de conflitos institucionais e de visões restritivas das nossas competências".

"E desejamos uma nova Lei de Finanças que corrija as injustiças da crescente falta de solidariedade nacional, da ausência de cobertura dos custos de insularidade e dos custos de soberania por parte do Estado, como acontece na Educação e na Saúde", vincou.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira disse ainda que, se a República assim não quiser, "deve transferir para a região os poderes e as competências" para que o arquipélago possa ter "um sistema fiscal que atraia capital e investimento externo" de forma a haver receitas suficientes para custear a despesa pública e o desenvolvimento regional.

"A defesa de mais autonomia não pode ser apenas uma coisa de políticos, tem de ser uma luta que envolva todo o nosso povo - tal como aconteceu no passado - até para que o Terreiro do Paço saiba que, deste lado, está um povo que não se resigna ao centralismo nem se verga aos centralistas", reforçou.

José Manuel Rodrigues assinalou, por outro lado, o contexto político internacional "de guerras, ameaças e incertezas" que se vive atualmente e que está a contribuir para a subida da inflação, das taxas de juro e para uma crise energética e alimentar.

"É certo que a Madeira não pode passar ao lado da tempestade anunciada, dada a sua economia aberta ao exterior, mas é igualmente verdade que o facto de o turismo ser um dos setores em mais célere e franca recuperação abre boas perspetivas ao nosso crescimento económico", observou.

O presidente da Assembleia Legislativa elencou três setores que na Madeira "revelam uma pujança assinalável": turismo, imobiliário e crescimento das empresas tecnológicas e digitais.

Apesar de serem "boas notícias", o centrista reconheceu que há "um reverso da medalha" e defendeu que "o grande desafio que está colocado à governação regional é saber como conciliar este crescimento, absolutamente surpreendente e positivo do turismo, do imobiliário e do digital com a manutenção imperiosa e justa do poder de compra e da qualidade de vida dos madeirenses".

"Não queremos uma ilha refúgio, qual resort, onde quem tem muito dinheiro se sente bem e seguro, e depois uma ilha gueto, onde os naturais não conseguem acompanhar o aumento do custo de vida, nem conseguem aceder a bens essenciais como uma habitação, sentindo-se estranhos na sua própria terra", assumiu.