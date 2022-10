Jovens trabalhadores com isenção até 50% no IRS

© DR

Jovens em início de carreira poderão beneficiar de uma isenção em IRS até 50%, no primeiro ano de trabalho, uma subida face ao limite atual de 30% de rendimento livre de imposto. O teto máximo do rendimento isento também sobe: no primeiro ano, cresce de 3 324 euros para 5 983,75 euros.

A proposta do Orçamento do Estado para 2023, reforça o regime do IRS Jovem, no sentido de aumentar a isenção aplicável aos rendimentos dos jovens entre 18 e 26 anos com qualificações de nível 4 (curso profissional) ou superior prevista ou 30 anos, no caso de doutorados. O regime aumenta a percentagem livre de imposto, atualmente prevista em 30% nos dois primeiros anos, 20% nos dois anos subsequentes e 10% no último ano, para 50% no primeiro ano, 40% no segundo ano, 30% nos terceiro e quarto anos e 20% no último ano.

Adicionalmente, os limites máximos de isenção são aumentados de 3 324 euros (7,5 x IAS), nos dois primeiros anos, para 5 983,7 euros (12,5 X IAS), no primeiro ano; de 2 216 euros (5 X IAS), nos terceiro e quarto anos, para 4,787 euros (10 X IAS), no segundo ano, e 3 590, 25 euros (7,5 X IAS), nos terceiro e quarto anos; e de 1 108 euros (2,5 X IAS), no quinto ano, para 2 393,5 (5 X IAS).

Esta medida vai beneficiar cerca de 100 mil jovens por ano e terá um orçamental, em 2023, de 15 milhões de euros.