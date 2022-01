Leão congratula-se com "forte recuperação da economia"

O ministro das Finanças, João Leão. © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O Ministério das Finanças veio esta segunda-feira apontar que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) superou a previsão do Governo e mostra uma "forte recuperação da economia portuguesa".

Em comunicado, o ministério liderado por João Leão adianta que o PIB "cresceu 4,9% em 2021, o mais elevado crescimento dos últimos 31 anos (desde 1990)", e acima das estimativas do Governo, que eram de 4,8%.

"A evolução positiva do investimento e das exportações foi determinante para este crescimento", justifica as Finanças no comunicado.

"No 4º trimestre o crescimento do PIB foi de 5,8% em termo homólogos (e 1,6% em cadeia) influenciado pelo contributo positivo da procura externa líquida em resultado da aceleração das exportações. Esta foi mesmo a segunda taxa mais alta de crescimento em cadeia da União Europeia, à data de hoje", afirma ainda.

Na nota enviada às redações, o Ministério das Finanças adianta ainda que "este é um resultado muito positivo para Portugal que mostra que a economia nacional está numa fase de forte recuperação e que retomou o processo de convergência com a União Europeia desde o segundo trimestre de 2021".

E conclui: "Esta evolução do PIB reforça a confiança na continuação da rápida recuperação da economia portuguesa durante o ano de 2022, antecipando-se que se possa ultrapassar o nível pré-pandemia já no 1º semestre e inclusivamente superar as estimativas do Governo para este ano, de 5,5%".