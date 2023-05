Licenciamentos de construções novas sobem 3,6% até fevereiro, consumo de cimento cai 10,3%

© TIAGO PETINGA/LUSA

Os fogos licenciados em construções novas aumentaram 3,6% até fevereiro, em termos homólogos, tendo o consumo de cimento recuado 10,3% e as licenças para obras de construção nova ou reabilitação para habitação caído 13,9%, segundo a AICCOPN.

De acordo com a Síntese Estatística da Habitação, da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), hoje divulgada, "no que concerne ao número de licenças para obras de construção nova ou de reabilitação em edifícios residenciais, nos primeiros dois meses de 2023 totalizaram 2897, o que corresponde a uma redução de 13,9% em termos homólogos".

Já relativamente ao número de fogos licenciados em construções novas, regista-se, no período, um aumento de 3,6% em termos homólogos, para 5332.

Até fevereiro, os dados da AICCOPN apontam que o consumo de cimento no mercado nacional totalizou 570 milhares de toneladas, o que traduz uma redução de 10,3% face ao mesmo período de 2022.

No que respeita à evolução do novo crédito à habitação concedido pela banca, aumentou 11,0% nos dois primeiros meses de 2023, face ao período homólogo, perfazendo 2.736 milhões de euros, tendo a taxa de juro implícita no crédito à habitação aumentado 1,74 pontos base em fevereiro, face ao mês homólogo, para 2,53%.

Relativamente ao valor mediano da avaliação de habitação estabelecido para efeitos de crédito bancário, registou um incremento de 12,5% em termos homólogos, em resultado de subidas de 13,7% nos apartamentos e de 9,6% nas moradias.

Analisando em maior detalhe a evolução na região Norte, a AICCOPN aponta um aumento de 6,1% do número de fogos licenciados em construções novas nos 12 meses terminados em fevereiro, para 13.690, face aos 12.897 alojamentos licenciados nos 12 meses anteriores.

Destes, 19% eram de tipologia T0 ou T1, 22% de tipologia T2, 49% de tipologia T3 e 10% de tipologia T4 ou superior.

Quanto ao valor de avaliação bancária na habitação, verificou-se, nesta região, uma variação homóloga de 10,3% em fevereiro.