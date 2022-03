Ligação ferroviária de alta velocidade Porto-Vigo poderá custar mais 350 ME

Obras do Ferrovia 2020 servem sobretudo para transporte de mercadorias. © Rita Chantre / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Março, 2022 • 14:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A fase 1 da ligação ferroviária de alta velocidade entre o Porto e Vigo poderá vir a custar mais 350 milhões de euros que o previsto inicialmente, segundo um documento apresentado por um diretor da Infraestruturas de Portugal (IP).

De acordo com a apresentação "A ferrovia no contexto ibérico", feita no dia 21 de fevereiro por José Carlos Clemente, diretor de Empreendimentos da IP, em Sines (distrito de Setúbal), a estimativa da empresa pública aponta agora para cerca de 1.250 milhões de euros, quando a apresentação inicial do Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030, divulgada em outubro de 2020, apontava para 900 milhões de euros.

Em causa está a ligação entre Braga (Tadim) e Valença, no distrito de Viana do Castelo, fase 1 da linha Porto - Vigo, cuja conclusão está prevista, segundo o documento da IP, para 2029/2030.

Fonte oficial da IP esclareceu hoje à Lusa que se trata de estimativas baseadas nos projetos que estão a ser desenhados pela empresa e que não devem ser tomados como finais.

Aos 1.250 milhões de euros juntam-se 60 milhões da quadruplicação da Linha do Minho entre Contumil (Porto) e Ermesinde (Valongo), pode ainda ler-se no documento.

Quanto às outras fases, a segunda, prevista para depois de 2030, compreende a ligação do Aeroporto Francisco Sá Carneiro (Maia) para o Minho e a Galiza, e está estimada em 350 milhões de euros pela IP.

Já o troço entre o aeroporto e a estação de Porto - Campanhã está integrado no projeto da nova linha Porto - Lisboa, segundo a apresentação de José Carlos Clemente, e está estimada em 450 milhões de euros.

Quanto à continuidade da ligação em Espanha, a nova linha entre a fronteira e Vigo permite "viabilizar serviços de continuidade Porto - Vigo - Corunha" e "reduzir tempos de percurso até 27 minutos".

Em estudo, segundo o documento do diretor da IP, está também a ligação entre a linha de alta velocidade e a atual Linha do Minho em Valença, mas a IP adverte que "possui remota viabilidade ambiental".

Ainda assim, o documento refere que esta conexão "permitiria contornar eventual desfasamento da nova linha fronteira - Vigo" e "ponderar eventual serviço a Valença através da estação atual".

O documento realça que os "investimentos em Portugal e Espanha são mutuamente dependentes".