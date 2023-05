Linha de apoio ao aumento dos custos de produção com 268 milhões executados

Linha de apoio destinou-se a micro, pequenas e médias empresas afetadas pelo aumento dos custos energéticos e das matérias-primas, bem como pelas perturbações nas cadeias de abastecimento. © Arun SANKAR/AFP

O ministro da Economia e do Mar indicou, em resposta aos deputados, que a linha de apoio ao aumento dos custos de produção conta agora com 268 milhões de euros executados em 512 operações.

"No que diz respeito ao Banco de Fomento, a linha de apoio ao aumento dos custos de produção, lançada em 30 de dezembro de 2022, tem 268 milhões de euros aprovados e executados em 512 operações", anunciou António Costa Silva, no final da segunda ronda de intervenções, na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

Esta linha de apoio, com uma dotação de até 600 milhões de euros, destina-se a micro, pequenas e médias empresas afetadas pelo aumento dos custos energéticos e das matérias-primas, bem como pelas perturbações nas cadeias de abastecimento.

Segundo a informação disponível no "site" do Banco Português de Fomento, o montante máximo de financiamento é de 50.000 euros para as microempresas, 750.000 euros para as pequenas empresas, enquanto para as médias, "small mid caps", "mid caps" e grandes empresas é de até 2,5 milhões de euros.

Já no que se refere às linhas Covid-19, António Costa Silva disse que, neste momento, há cerca de 128 milhões de euros transferidos no âmbito de 3.041 operações.

"Estamos a trabalhar para que o Banco de Fomento possa responder o mais rápido possível", apontou.