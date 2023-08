Linha do Vouga apta a integrar Andante quatro semanas após haver validadores

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Agosto, 2023 • 17:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Transportes Intermodais do Porto (TIP) estão prontos a integrar o sistema Andante nos comboios regionais da Linha do Vouga quatro semanas após a instalação de validadores pela CP - Comboios de Portugal, disse fonte oficial à Lusa.

"O TIP está apto a integrar a Linha do Vouga no Sistema Intermodal Andante, tendo um prazo estimado de quatro semanas a partir do momento em que a CP tenha instalado validadores", pode ler-se numa resposta dos TIP a questões da Lusa.

A Lusa tinha questionado o agrupamento complementar de empresas (ACE) que gere o sistema intermodal Andante na sequência de uma notícia do jornal Público de 21 de julho, que dava conta que a Linha do Vouga estava "atrasada na sua adesão ao sistema Andante", tendo a CP dito ao jornal que já tinha pedido autorização para integrar ao Andante e aguardava por resposta dos TIP.

"O TIP também está empenhado em tentar encontrar uma solução para auxiliar a CP e instalar validadores embarcados, mesmo que a título de empréstimo", pode ainda ler-se na resposta do agrupamento gestor do Andante à Lusa.

A ausência da Linha do Vouga do sistema Andante impede, por exemplo, os passageiros frequentes de utilizarem o passe Andante metropolitano no comboio, com o respetivo acréscimo de custos (89 euros de dois passes em vez de 40 do passe único) para chegarem ao Porto.

Atualmente, o serviço regional da CP na Linha do Vouga na Área Metrpolitana do Porto (AMP) que poderia ser servida pelo Andante abrange os concelhos de Oliveira de Azeméis, São João da Madeira, Santa Maria da Feira e Espinho.

O trajeto entre Oliveira de Azeméis e Espinho é feito durante mais de uma hora, e a estação de Espinho-Vouga fica a cerca de 500 da estação de Espinho da Linha do Norte, servida pelos suburbanos da CP com ligações ao Porto e a Aveiro, bem como aos comboios de longo curso.

A Lusa questionou a CP sobre este tema e aguarda resposta.