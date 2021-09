Linha Retomar com garantia desagrada à banca

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão. © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Dinheiro Vivo 24 Setembro, 2021 • 09:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A banca está a preparar-se para apoiar a reestruturação dos créditos de empresas viáveis, após o fim das moratórias, mas as soluções não incluem, para já, a Linha Retomar.

Segundo avança o Jornal Económico na edição desta sexta-feira, as condições que foram incluídas na ficha técnica da Linha Retomar, por imposição do Ministério das Finanças, são muito restritivas e os bancos não veem grande utilidade.

E, por isso, a medida de apoio do Estado que foi aprovada em Conselho de Ministros em meados de Julho, até ao fecho da edição ainda não tinha visto a luz do dia, apesar de estar em vias de ser publicada, diz o Jornal Económico. O atraso deveu-se ao facto de a banca não concordar com as condições.