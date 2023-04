Lisboa é a cidade europeia onde o valor de aluguer de um estúdio mais subiu

Vista da cidade de Lisboa © Paulo Spranger /Global Imagens

O aumento dos preços de arrendamento na Europa parece estar a abrandar, ainda assim, Lisboa é agora a cidade europeia onde o valor de aluguer de um estúdio mais subiu entre trimestres (51,4%) e de ano para ano (81,6%). As conclusões são do Internacional Rental Index da HousingAnywhere, plataforma de arrendamento de habitação na Europa.

Ao nível de aumentos trimestrais, o Porto é a quinta cidade europeia a registar maiores subidas no valor de aluguer de estúdios (12,5%), mas é também a cidade que registou maiores aumentos entre trimestres nos preços de arrendamento de apartamentos, cerca de 20%.

Relativamente a aumentos de ano para ano no que diz respeito a aluguer de quartos, Porto e Lisboa constam novamente entre as cinco cidades da Europa com maiores subidas - em terceiro e quarto lugares, respetivamente -, com aumentos percentuais na ordem dos 22,5% e 21,4%.

De acordo com o Internacional Rental Index, os estúdios são mesmo o tipo de propriedade que mostra maiores aumentos, tanto de trimestre para trimestre como de ano após ano. Esta tipologia de imóvel representou 13% do inventário, no primeiro trimestre de 2022, em todas as cidades europeias analisadas, tendo este valor diminuído em 1% nos primeiros três meses de 2023.

A diminuição da oferta de estúdios, a par do aumento da procura destes imóveis serão, provavelmente, os principais impulsionadores do aumento de preços.

Djordy Seelmann, CEO da HousingAnywhere diz que para combater a crise europeia no mercado de arrendamento, "os governos devem abordar a escassez estrutural com uma mistura equilibrada de incentivos e restrições", afirma, sublinhando ainda que é altura de agir e melhorar "a disponibilidade de habitação, acessibilidade e preços".

Ainda assim, o Internacional Rental Index revelou que o aumento dos preços de arrendamento de trimestre para trimestre está a perder força, assim como a subida de ano para ano também está a abrandar ligeiramente. "O abrandamento atual no aumento dos valores de arrendamento indica um regresso ao estado pré-pandemia, marcado por um desequilíbrio significativo de procura e oferta", termina o CEO.