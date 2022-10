Lisboa é a segunda cidade mais cara do sul da Europa para compra de casa

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Lisboa é a segunda cidade mais cara para comprar casa no sul da Europa, tendo ultrapassado cidades como Milão, Madrid e Barcelona. Só não ultrapassou Paris, capital francesa, que ficou em primeiro lugar no ranking, segundo dados apresentados num relatório da Casafari - empresa especializada em dados de inteligência artificial para o setor imobiliário - esta terça-feira.

A capital lisboeta, em agosto deste ano, apresentou um preço médio de venda de 4 817 euros por metro quadrado (m2), sendo que Paris ascende a 12 674 euros/m2. Já Madrid, Barcelona e Milão não passaram dos 4 764 euros/m2.

O valor médio dos preços de venda nas cinco cidades aumentou 2,6% em agosto de 2021 em comparação com o mesmo mês de 2022. Mas Lisboa e Madrid têm o crescimento dos preços mais acentuado, com subidas de 5,4% e 5%, respetivamente. Já em Barcelona os preços mantiveram-se estáveis, com um ligeiro aumento de 0,9%. Em Paris caíram 0,6%, lê-se na nota à imprensa da Casafari.

No que diz respeito aos preços do arrendamento, os aumentos foram maiores do que os preços de venda, com uma subida média de 13,1% este ano, em comparação com o período homólogo. Lisboa lidera o grupo com uma variação positiva de 23,2% de crescimento anual das rendas e Paris teve um desempenho mais modesto, com um aumento de 5%.

Há uma diminuição da oferta de imóveis para arrendar, o que é observado nas cidades analisadas, sendo que o número de anúncios diminuiu, em média, 32%. Lisboa foi a capital que mais sentiu a redução de oferta de listagem de imóveis, com um decréscimo de 52,3%. Milão e Barcelona caíram 37,2% e 31,6%, respetivamente, e Madrid teve um decréscimo moderado de 16,3%, de acordo com o comunicado.

Já ao nível da rentabilidade das rendas, o relatório revela ainda que o investimento varia entre 4,7% em Lisboa, 5,3% em Madrid, 5,6% em Barcelona, 3,8% em Paris, 5% em Milão.

O relatório Mercado Residencial da Casafari analisa dados compreendidos entre os meses de junho a agosto de 2022, evidenciando o mês de agosto, comparativamente com o período homólogo de 2021.

O documento analisa o preço médio por metro quadrado para venda e arrendamento, bem como a oferta e procura nas listagens de imóveis. Na análise, a empresa avalia o mercado residencial, usando os parâmetros de apartamentos em segunda mão, de tipologia T0 a T3.