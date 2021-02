Lisboa foi o único concelho com quebra no preço das casas

© D.R.

Lisboa foi o único dos 24 municípios portugueses com mais de 100 mil habitantes a apresentar uma quebra nos preços das casas, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE). A capital registou uma contração homóloga de 1,8% no terceiro trimestre de 2020.

Entre o 2º e 3º trimestre de 2020, em nove dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes registou-se uma desaceleração dos preços superior ao padrão nacional (-1,8 pontos percentuais), destacando-se a Amadora (-9,3 p.p.), Cascais (- 8,9 p.p.) e Lisboa (-8,1 p.p.), adianta o relatório do INE sobre os preços da habitação ao nível local divulgado esta terça-feira.

Os maiores ritmos de crescimento dos preços entre o 2º e o 3º trimestre registaram-se em Almada (+12,5 p.p.), Porto e Funchal (ambos com +10,5 p.p.).

O preço mediano das casas em Portugal fixou-se nos 1 168 euros por metro quadrado no terceiro trimestre de 2020, uma quebra de 1,6% face ao trimestre anterior, mas um aumento de 7,6% em termos homólogos. Ainda assim, verificou-se uma desaceleração do ritmo de crescimento dos preços das casas.

O Algarve (1 806 €/m2 ), a Área Metropolitana de Lisboa (1 650 €/m2 ), a Região Autónoma da Madeira (1 332 €/m2) e a Área Metropolitana do Porto (1 264 €/m2 ) foram as quatro sub-regiões onde o preço médio foi superior ao valor nacional.

Já a análise dos últimos 12 meses terminados no 3º trimestre de 2020, o preço mediano das casas foi 1 160 €/m2 , um aumento de 2% face ao trimestre anterior e de 10,1% relativamente ao trimestre homólogo. O preço manteve-se acima do valor nacional nas regiões do Algarve (1 711 €/m2 ), Área Metropolitana de Lisboa (1 586 €/m2 ), Região Autónoma da Madeira (1 307 €/m2 ) e a Área Metropolitana do Porto (1 192 €/m2 ).