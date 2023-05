Lisboa tem sete nomeações nos World Travel Awards 2023

© Gerardo Santos / Global Imagens

O crescimento de 51% em dormidas no primeiro trimestre do ano, com uma subida de dez pontos percentuais acima da média nacional, conferiu a Lisboa maior destaque na edição europeia dos World Travel Awards de 2023, valendo sete nomeações à capital.

Em jogo estão as categorias de Melhor Destino de Cidade, Melhor Destino de City Break, Melhor Destino de Cidade Cultural, Melhor Destino Metropolitano à Beira-Mar, Melhor Destino de Cruzeiros e Melhor Porto de Cruzeiros. Adicionalmente, a Associação do Turismo de Lisboa está nomeada para Melhor Organismo de Turismo de Cidade.

Para Vítor Costa, diretor-geral do Turismo de Lisboa e presidente da Entidade Regional de Turismo da região, "estes resultados concretos, que reforçam a liderança de Lisboa, e estas nomeações, que demonstram o reconhecimento internacional, são motivo de orgulho e constituem um estímulo para continuarmos a trabalhar em conjunto para consolidar o nosso estatuto no panorama internacional".

As sete nomeações são reflexo da dedicação contínua de todos aqueles que contribuem para o crescimento e desenvolvimento do turismo em Lisboa e "eleva os desafios crescentes para continuar a rivalizar com alguns dos destinos mais icónicos do mundo", acrescenta.

As votações da edição europeia dos "Óscares do Turismo" decorrem até dia 20 de agosto no site dos World Travel Awards. A 30ª Gala Europeia dos prémios acontece a 30 de setembro em Batumi, na Geórgia.