Lista atualizada dos concelhos por escalão de risco

António Costa © Mário Cruz /Lusa

O mapa de Portugal está agora dividido em quatro escalões de risco, com diferentes medidas de restrição, dependendo do número de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

No entanto, quinze concelhos serão retirados da lista de municípios em alto risco de contágio por terem diminuído o número de casos em relação à população, anunciou hoje o primeiro-ministro. Trata-se de municípios que passaram a ter menos de 240 casos de covid-19 por 100 mil habitantes.

Da lista saíram os concelhos de Aljustrel, Alvaiázere, Beja, Borba, Carrazeda de Ansiães, Ferreira do Alentejo, Fornos de Algodres, Santa Comba Dão, São Brás de Alportel, Sousel, Tábua, Tavira, Vila Real de Santo António, Vila Velha de Ródão e Vila Flor.

O Governo acrescentou hoje mais dois níveis de risco elevado aos concelhos abrangidos pelas medidas especiais de combate à covid-19, mantendo 47 municípios em risco "extremamente elevado", o mais alto na escala.

Consulte o seu concelho:

Diferentes medidas consoante o risco

Para os conselhos de risco elevado, com a renovação do estado de emergência às 00h00 de 24 de novembro, mantém-se a proibição de circulação na via pública entre as 23h00 e as 05h00; vão ser lançadas ações de fiscalização do cumprimento do teletrabalho obrigatório; o uso de máscara passa a ser obrigatório nos locais de trabalho: Além destas medidas, ficam proibida a circulação entre concelhos entre as 23h00 de 27 de novembro e as 5h00 de 2 de dezembro e as 23h00 de 4 de dezembro e as 5h00 de 9 de dezembro.

Nestes concelhos, os estabelecimentos continuam a encerrar às 22h00, exceto restaurantes e equipamentos culturais que encerram às 22h30.

Para os concelhos de risco muito elevado ou extremamente elevado, além das medidas em vigor nos restantes, mantém-se a proibição de circulação na via pública aos sábados e domingos entre as 13h00 e as 5h00 e o mesmo horário de restrição para os feriados de 1 e 8 de dezembro.

Nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro os estabelecimentos comerciais encerram às 15 horas. Nestes municípios mantêm-se as regras já em vigor para os concelhos de risco elevado, como o encerramento do comércio aos fins de semana a partir das 13 horas e abertura a partir das 8 horas exceto para farmácias, clínicas e consultórios, estabelecimentos de venda de bens alimentares com porta para a rua até 200 metros quadrados e bombas de gasolina. Os restaurantes podem funcionar em regime de take away.