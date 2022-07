Lítio: Boticas diz que pedido para otimizar projeto da mina dá razão à contestação

Exploração de lítio em Trás-os-Montes na zona do Barroso. Aldeia de Covas do Barroso, Boticas © Leonel de Castro/Global Imagens

O presidente da Câmara de Boticas disse esta sexta-feira que o pedido de reformulação do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da mina do Barroso, feito pela Agência Portuguesa do Ambiente à Savannah, vem "dar razão" à contestação ao projeto.

"Vem-nos dar razão. Quando nós dizíamos que o estudo estava mal feito, incorreto, tinha afirmação que não correspondiam à realidade e tinha dados errados e, portanto, isto só vem confirmar a nossa posição e a nossa contestação na altura da consulta pública", afirmou à agência Lusa o autarca de Boticas, Fernando Queiroga.

A Savannah Resources, empresa que quer explorar a mina de lítio em Covas do Barroso, concelho de Boticas, distrito de Vila Real, informou esta semana que foi notificada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para reformular o projeto, antes da emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA).

O EIA da mina do Barroso esteve em consulta pública entre abril e julho do ano passado.

Um ano depois, a Savannah revelou em comunicado que tem, agora, seis meses para "trabalhar, em colaboração com a APA, no sentido de otimizar ainda mais certos aspetos físicos do projeto e considerações ambientais, ecológicas e socioeconómicas associadas, e reenviá-los para consideração".

Após a apresentação e confirmação da aceitação das medidas de otimização, a APA tem um prazo até 50 dias úteis para proceder à sua avaliação e emitir uma DIA, prevendo-se, por isso, que a decisão seja tomada até março de 2023.

Fernando Queiroga considerou que o EIA "foi mal feito porque não tinha tudo, não diz a verdade toda, não tinha os argumentos todos".

"Chamei a atenção que, por exemplo, não havia nada, um parágrafo sequer a fazer referência aos acessos que têm que rasgar no concelho de Ribeira de Pena e a Câmara de Ribeira de Pena ainda não foi consultada para isso. Não está aí vertido. Perguntei em modo irónico se o que vai ser extraído vai ser retirado de helicóptero ou avião porque estradas não havia", apontou o autarca.

Apesar de contente com o pedido da APA, o presidente disse que nunca poderá ficar descansado.

"Achamos que a razão está do nosso lado e lutamos pelos direitos das populações, que eu acho que não estão a ser acauteladas porque vai ser um prejuízo enorme para esta gente que aqui continua a residir", frisou.

A mina do Barroso situa-se em área das freguesias de Dornelas e Covas do Barroso e está prevista uma exploração de lítio e outros minerais a céu aberto. A área de concessão prevista é de 593 hectares.

"Nós, assim como a APA, estamos comprometidos em entregar um projeto ambientalmente responsável e socialmente otimizado. Da mesma forma, continuamos dedicados a um programa de vida do projeto de melhorias contínuas que foi ilustrado com a nossa estratégia de descarbonização em rápido desenvolvimento", afirmou, em comunicado, Dale Ferguson, diretor executivo (CEO) da Savannah Resources.

O responsável disse que a equipa de Savannah fará "os seus melhores esforços para enviar quaisquer planos revistos à APA o mais rápido possível".

"Além disto, a Savannah tem uma situação de tesouraria saudável, o que nos ajudará confortavelmente neste processo de licenciamento e na próxima fase do estudo de viabilidade definitivo", referiu.

Dale Ferguson assumiu a presidência interina da Savannah, depois de David Archer ter deixado o cargo que ocupava há nove anos.