LNEC suporta encargos da comissão técnica para o novo aeroporto

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, no final da reunião do Conselho de Ministros, que aprovou a criação de uma comissão técnica independente que avaliará a localização do novo aeroporto da região de Lisboa © LUSA

Todos os encargos orçamentais da comissão técnica independente que tem de apresentar, até ao final de 2023, uma avaliação estratégica sobre cinco ou mais possíveis soluções para o novo aeroporto da região de Lisboa serão suportados pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), revelou esta quinta-feira o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, no final da reunião do Conselho de Ministro.

"O Laboratório de Engenharia Civil vai assegurar todos os encargos orçamentais da comissão técnica independente e da comissão de acompanhamento", afirmou o governante.

A comissão técnica, criada esta quinta-feira por uma resolução do Conselho de Ministros, vai ser liderada por um coordenador-geral que será nomeado pelo primeiro-ministro sob proposta do presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, do presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável e do presidente do Conselho dos Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP).

Esta estrutura contará ainda com seis coordenadores de projetos, para as áreas de estudos de procura e acessibilidades; planificação aeroportuária e análise de capacidade; acessibilidades rodoviárias e ferroviárias; ambiente e avaliação ambiental; análise económica e financeira; análise jurídica.

Os trabalhos serão "acompanhados por uma comissão de acompanhamento presidida pelo presidente do Conselho de Obras Públicas e integrará os presidentes das câmaras" potencialmente afetadas, nomeadamente, "Alcochete, Benavente, Montijo, Loures, Santarém" além de outras, tendo em conta "as localizações que a comissão técnica achar por bem acrescentar", detalhou o governante.

Quanto a prazos para a comissão técnica começar a trabalhar, o ministro indicou que "as três personalidades" mencionadas "têm 30 dias para sugerir um nome ao primeiro-ministro para coordenador-geral e depois iniciar-se-á a constituição das seis equipas de projeto" para o estudo setorial.

Para já, são cinco as soluções que vão ser estudadas para o novo aeroporto, mas podem ser mais:

- solução dual em que o Humberto Delgado será o aeroporto principal e o do Montijo complementar;

- solução dual em que Montijo adquire progressivamente estatuto de aeroporto principal e o Humberto Delgado o de complementar;

- aeroporto internacional no campo de tiro de Alcochete, que substituirá de forma integral o Aeroporto Humberto Delgado;

- Humberto Delgado com estatuto de principal e Santarém como aeroporto complementar;

- novo aeroporto internacional em Santarém, que substituirá de forma integral o Humberto Delgado.