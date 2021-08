Lojas avançam para tribunal contra mães que querem folgas ao fim de semana

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Há lojas em centros comerciais que avançam para tribunal porque mães trabalhadoras pedem para folgar ao fim de semana, ao abrigo do horário flexível a que têm direito por terem filhos menores de 12 anos a seu cargo, avança o Jornal de Notícias na edição desta segunda-feira.

As empresas querem que fique definido que as trabalhadoras não podem escolher os seus dias de descanso semanal.

Nos tribunais, as sentençãs não têm sido consensuais.

Mariana Barbosa, do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal, disse ao JN que 90% dos horários flexíveis solicitados por pais e mães nos centros comerciais estão relacionados com sábados, domingos e feriados.

"Se for direto à empresa, 99% das vezes é recusado. As empresas portuguesas lidam muito mal com os direitos parentais", diz Mariana Barbosa.