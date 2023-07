Lucros da Euronext sobem 0,9% para 120 milhões de euros

© EPA

A Euronext, que gere vários mercados bolsistas europeus, incluindo a bolsa de Lisboa, anunciou hoje lucros de 120 milhões de euros no segundo trimestre deste ano, uma subida de 0,9% face ao período homólogo do ano passado.

Em comunicado, a empresa realça que, no segundo trimestre, "registou um sólido desempenho, apesar de ter sido um período com fraco volume de negociação, demonstrando o sucesso e a resiliência do seu modelo de negócio, consequência da sua estratégia de diversificação".

No segundo trimestre, as despesas operacionais subjacentes diminuíram 0,7% para 152 milhões de euros e o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização consolidado) ajustado atingiu 216,1 milhões de euros, 2,5% abaixo do registado em igual período do ano passado.

Segundo o grupo, no segundo trimestre registou "a percentagem mais elevada de receitas não relacionadas com volume de negociação", já que 61% das receitas são provenientes de atividade não relacionada com a negociação.

"Estas receitas provêm especialmente da atividade inerente ao fornecimento de Soluções Tecnológicas e de Serviços de Dados Avançados, tendo coberto 148% das despesas operacionais subjacentes, excluindo D&A", assinala.

A Euronext registou uma quota de mercado média de 65,4%.

"De uma forma geral, o desempenho robusto da Euronext no segundo trimestre de 2023 reflete o forte crescimento orgânico das atividades não relacionadas com volume de negociação, e ainda um bom desempenho dos produtos de renda fixa e do comércio de energia", pode ler-se no comunicado.

O grupo realça que, "apesar de um mercado de IPO [entradas em bolsa] pouco dinâmico, verificaram-se 16 novas admissões de empresas nos mercados Euronext".

"O maior IPO na Europa teve também lugar na Euronext no segundo trimestre de 2023. A receita que corresponde às admissões foi de 55,1 milhões de euros (-0,5%), impactada negativamente pela depreciação da moeda norueguesa (NOK) ao longo do ano (corresponde a um crescimento de 2,1% se excluirmos os impactos cambiais)", considera.

Já a negociação de rendimento fixo registou uma receita na ordem dos 25,3 milhões de euros, o correspondente a um crescimento de 1,4%, "impulsionada pelo aumento das taxas de juro".