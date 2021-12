Luísa Salgueiro eleita presidente da Associação Nacional de Municípios

Luisa Salgueiro. © Artur Machado / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Dezembro, 2021 • 18:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Luísa Salgueiro tinha sido indicada para encabeçar a lista única candidata ao Conselho Diretivo da ANMP pelo Partido Socialista, o partido que mais câmaras conquistou nas eleições autárquicas de setembro último.

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), foi eleito presidente da Mesa do Congresso e o presidente da Câmara de Borba, Jorge Pinto (PCP), é o novo presidente do Conselho Fiscal.

A presidente da Câmara de Matosinhos é a primeira mulher à frente da organização e substitui o também socialista Manuel Machado, que nas eleições autárquicas se candidatou a um terceiro e último mandato à Câmara de Coimbra, mas não foi reeleito.

Centenas de autarcas eleitos em setembro reúnem-se hoje e domingo em Aveiro no XXV Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que tem como lema "Poder local, por Portugal, pelos cidadãos".

Entre os temas em discussão estão a descentralização de competências, a regionalização e o financiamento local.

Para este mandato, de 2021 a 2025, os autarcas eleitos terão como principais desafios a conclusão do processo de descentralização de competências do Estado central para os municípios, a aplicação de verbas e a concretização de projetos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a discussão e o desenvolvimento de um novo quadro de apoio comunitário e a normalização das finanças locais, após os avultados investimentos realizados pelos municípios no âmbito do combate à covid-19.

No final do congresso será apresentada, discutida e votada uma resolução que integrará as principais conclusões e reivindicações dos eleitos locais.