Lurdes Gramaxo: "Anúncio recente da avaliação do fim dos vistos gold preocupa-nos"

A presidente da Investors Portugal, Lurdes Gramaxo © Direitos Reservados

A Investors Portugal gere ativos de valor superior a mil milhões de euros em ativos sob gestão e tem mais de 500 startups nos seus portefólios. Em 2021, as startups portuguesas captaram aproximadamente 1,5 mil milhões de euros, compreendidos em 158 rondas de investimento, segundo os dados do DealRoom. Faltam dois meses para 2022 fechar e o número de rondas vai em 74 e o montante levantado em 720 milhões.

Considera provável que, no espaço de dois meses, estes números tomem um rumo diferente e Portugal alcance os mil milhões de euros de investimento para startups até lá?

Infelizmente, não temos maneira de prever o que poderá suceder até ao final de ano. Temos notado, de facto, um arrefecimento generalizado nos mercados de capital de risco, sobretudo, na segunda metade deste ano - que, de resto, não foi totalmente imprevisível, visto resultar do acompanhamento da evolução deste setor a nível internacional. Contrastando com isso, o primeiro semestre de 2022 foi ainda favorável. Diria, sumarizando, que esse feito não será impossível, mas será já uma meta difícil de atingir, tendo em conta a situação de crise que atravessamos.

O que está a ocasionar esta desaceleração? Há menor liquidez? Os investidores estão mais seletivos ou cautelosos? Existe alguma dificuldade em acompanhar o crescente número de startups?

Numa palavra, a imprevisibilidade. A ausência de uma "bola de cristal" que nos permita perceber o que irá acontecer no mundo tem vindo a atrasar todas as operações, afetando as várias classes de ativos e também o capital de risco. Perante este cenário de falta de segurança no futuro, os investidores alteram as suas prioridades, retraem-se na aplicação do seu capital e focam-se mais na preservação do seu portefólio. De resto, como aconteceu já em crises anteriores, o cenário tenderá a normalizar e aí acreditamos que veremos uma recuperação no investimento.

Qual o ponto de situação que faz do investimento early stage em Portugal?

Não há dúvida que o mercado do investimento early stage continua atrativo, com boas oportunidades e com muito potencial. Há bons projetos nas fases iniciais e temos tido a capacidade de atrair fundadores internacionais que procuram Portugal para lançar novas iniciativas de empreendedorismo tecnológico. O nosso país reúne condições de segurança, qualidade de vida, de talento e de infraestruturas de apoio capazes de atrair e fixar um ecossistema de empreendedorismo robusto. Do lado do investimento, também verificamos um crescimento e amadurecimento muito significativo, com um número cada vez maior de investidores nacionais e internacionais ativamente a investir em Portugal. Existe vontade e capital para tal, mas naturalmente os efeitos sentidos em mercados mais maduros - como sejam a desaceleração, processos mais longos, valorizações mais reduzidas - também se fazem sentir atualmente a nível nacional.

Essa quebra poderá impactar de alguma forma os resultados dos portefólios dos investidores?

Naturalmente, far-se-á sentir. É algo decorrente do denominador de risco comum a todos os investimentos e, portanto, impactará, de forma mais ou menos profunda, a valorização das carteiras. No entanto, é esperado que seja um efeito temporário e recuperável ao longo do tempo, até porque este tipo de ativos tem um horizonte temporal de permanência em carteira prolongado. É importante lembrar, no entanto, que é sobretudo em situações menos favoráveis, como a atual, que surgem as melhores oportunidades.

Que estratégias poderão ser adotadas para dinamizar o investimento early stage em território nacional?

É impossível não destacar a importância da Web Summit para dinamizar o setor em Portugal. Um dos maiores benefícios que uma comunicação em grande escala, como a que verificamos à volta deste tipo de eventos traz, é a visibilidade para o ecossistema nacional. É preciso continuar a apostar nesse sentido, dando maior exposição ao potencial que o ecossistema tecnológico traz para alavancar a economia portuguesa e a criação de riqueza. É prioritário continuar a atrair investimento privado para o setor, tanto ao nível de investidores individuais (business angels), fundamentais para cimentarmos, numa perspetiva de futuro, uma estrutura mais profissionalizada, como a que já existe ao nível dos investidores institucionais, tais como "fundos de fundos" ou fundos de pensões. A este nível não podíamos ainda deixar de referir que o anúncio recente da avaliação do fim dos vistos gold também nos preocupa, dada a sua criticidade na captação de investimento estrangeiro privado para a capitalização das empresas, que o país tanto necessita. Os vistos gold são hoje uma ferramenta crítica no financiamento à inovação e empreendedorismo através dos fundos de capital de risco ou de financiamento direto nas empresas que, na nossa opinião, não pode nem deve ser desprezada. Não devemos fazer uma generalização no que toca às diferentes tipologias de investimentos permitidas ao abrigo dos vistos gold; a capitalização das empresas foi, é e continuará a ser uma prioridade central na economia portuguesa. Se existe falta de fiscalização e abusos na aplicação destes, acreditamos que a solução se deve focar numa correção situacional e não através do decreto do término de uma fonte importante de financiamento às empresas nacionais. Ao nível do financiamento ou coinvestimento público, o Banco Português de Fomento tem capacidade para exercer um papel importante enquanto "fundo de fundos", derivado especialmente do seu poder "anticíclico". É em momentos instáveis como o atual que pode - e deve - trabalhar-se para promover a estabilidade. A Investors Portugal foi criada com o intuito de representar toda a comunidade de investidores early stage do país e defender os seus interesses. No passado mês, assinalou um ano de atividade.

Desde o seu lançamento, de que forma tem a associação trabalhado em prol do ecossistema de empreendedorismo?

A nossa maior prioridade é trabalhar em prol do desenvolvimento do setor do empreendedorismo e ser a voz ativa dos investidores em early stage. Queremos dar visibilidade ao que de melhor se faz nesta área de atividade. Para tal, temos trabalhado os pilares que sustentaram a constituição da Investors Portugal: aumentar a nossa rede de associados e de parceiros; ter um papel interventivo na definição das políticas e incentivos para o setor; promover iniciativas de capacitação e melhores práticas; coligir, tratar e divulgar informação relevante do setor; incentivar o networking, a partilha de conhecimento e de dealflow, tanto em Portugal como além-fronteiras; e promover a diversidade e a inclusão no setor. São exemplos de atividades concretas os Investors@Work, eventos onde se partilha dealflow, realizados periodicamente em conjunto com outros atores deste ecossistema, ou um projeto que iniciamos com um parceiro italiano visando a capacitação de mulheres para o empreendedorismo, chamado Women&Money.

Quais são os números relativamente a associados e parceiros?

Neste momento, a Investors Portugal conta, enquanto associados, mais de 300 business angels, mais de 25 sociedades de capital de risco e veículos de investimento com um valor superior a mil milhões de euros em ativos sob gestão, e mais de 500 startups nos seus portefólios. As nossas expectativas são de um crescimento a curto e médio prazo destes indicadores.

Atualmente, quais são os principais interesses dos investidores? E as principais preocupações?

O principal interesse dos investidores passa sempre, primariamente, por arranjar projetos bons para investir. Startups de base tecnológica, inovadoras e com ambição global, fundadas por equipas complementares e resilientes, com capacidade para ir levantando rondas subsequentes de capital para financiar o seu crescimento. Esta capacidade pode estar ameaçada, no curto prazo, face ao arrefecimento dos mercados e, para investidores nas fases precoces de desenvolvimento das empresas esta é, sem dúvida, uma das preocupações atuais. Outra, perante a volatilidade dos mercados, é atrair capital para os fundos de capital de risco e outros veículos de investimento por forma a dar continuidade ao seu trabalho, apesar de o setor já ter demonstrado historicamente solidez e resiliência em termos de rentabilidade.

Já se nota uma representatividade de investidores estrangeiros?

Ao nível da Investors Portugal, já contamos com alguns investidores estrangeiros como associados, mas a sua representatividade ainda não atingiu uma quota que consideremos significativa; daí também a nossa priorização do estabelecimento de relações internacionais. Acreditamos que, com os objetivos a que nos propusemos atingir, seremos capazes de atrair mais investidores estrangeiros a operar em Portugal.