Luz Saúde mantém convenção com a ADSE na "generalidade"

A rede Hospital da Luz vai manter a convenção com a ADSE na "generalidade", embora considere que a nova tabela "não valoriza de forma adequada os custos inerentes aos standards clínicos". Por isso, decidiu excluir do âmbito da convenção alguns serviços e atos clínicos.

A nova tabela de preços da ADSE, também aplicável aos outros subsistemas de saúde públicos, nomeadamente, IASFA, SAD-PSP e SAD-GNR entrou em vigor nesta quarta-feira, 1 de setembro.

Segundo informação do Hospital da Luz, os clientes das suas unidades que sejam beneficiários da ADSE, IASFA, SAD-PSP e SAD-GNR terão acesso a uma tabela especial de preços para os serviços e atos clínicos não convencionados, em linha com os preços que são praticados com as seguradoras, incluindo também outros que a ADSE não comparticipa, como, por exemplo, a consulta de enfermagem.

Numa consulta com um médico especialista que não tenha convenção com estes subsistemas e adira a esta tabela especial, o preço situar-se-á entre 35 e 40 euros, podendo depois o beneficiário pedir o reembolso, exemplifica.

Os serviços de urgência vão continuar a garantir o atendimento nos moldes previstos na convenção.

A tabela da rede do Hospital da Luz já está disponível online na página do grupo.

O Hospital da Luz adianta que estas alterações prendem-se com uma avaliação realizada na rede, nomeadamente pelos médicos e enfermeiros envolvidos, à nova tabela da ADSE, tendo sido considerado que a mesma "não valoriza de forma adequada os custos inerentes aos standards clínicos com que trabalhamos - e dos quais não abdicamos - nem o trabalho dos profissionais de saúde ou o nível de diferenciação dos nossos hospitais e clínicas".

O grupo Luz Saúde considerou não haver "outra alternativa que não a de excluir do âmbito da convenção esses serviços/atos clínicos nas unidades da rede Hospital da Luz".

A Luz Saúde adiantou ainda que reorganizou a sua oferta de cuidados para garantir que se mantém a resposta aos beneficiários, pelo menos em parte da sua rede de unidades.