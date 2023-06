Maçã gala, brócolos e massa em espiral mais caros mesmo com IVA zero. © AFP

Sete bens alimentares estão mais caros do que antes de terem passado de uma taxa de IVA de 6% para zero, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pela Deco Proteste. É o caso da maçã gala, que custava esta semana mais 20,37% ou mais 0,40 euros por kg, subindo de 1,98 euros/kg, a 17 de abril, véspera da implementação da medida, para 2,38 euros.

Também os brócolos pesam agora mais na carteira do que no período em que eram taxados a 6%. Assim, e de acordo com os cálculos da Deco, este produto estava 16,27% ou 0,39 euros por kg mais caro. Esta semana um quilo de brócolos, com IVA zero, custava 2,80 euros/kg, quando a 17 de abril estava a 2,41 euros.

A massa em espirais também está mais cara: o preço aumentou 7,57% ou 0,10 euros por embalagem, passando de 1,37 euros a 17 abril, com IVA a 6%, para 1,47 euros, esta semana. O preço do atum em posta em óleo vegetal cresceu 6,47% ou 0,10 euros, de 1,44 euros para 1,54 euros. Do mesmo modo, a fatura do pão de forma sem côdea agravou-se em 0,82% ou 0,12 euros, de 2,02 euros para 2,14 euros.

A maçã golden custava, esta semana, 1,87 euros/kg, mais 4,26% ou oito cêntimos, face aos 1,79 euros cobrados sem isenção de IVA. No mesmo sentido, a batata-vermelha viu o preço crescer 0,82% ou um cêntimo, de 1,38 euros por kg para 1,39 euros.

Ainda assim, e segundo as contas da Deco, a maioria dos produtos monitorizados viu o seu preço descer nos últimos dois meses. Desde que a isenção de IVA em 46 tipos de alimentos entrou em vigor, há dois meses, o preço do cabaz de 41 produtos essenciais monitorizado pela Deco desceu 10,13 euros (-7,3%). Custa agora 128,64 euros.