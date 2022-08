Madeira com recorde de mais de um milhão de dormidas num mês

Centro Internacional de Negócios da Madeira (Arquivo-Fotos cedidas pelo DN Madeira)

A Madeira registou pela primeira vez em julho deste ano mais um milhão de dormidas num único mês, anunciou o Governo Regional, esta quarta-feira.

"É a primeira vez que o número de dormidas ultrapassa a marca de um milhão num mês" na Região Autónoma da Madeira, lê-se na informação divulgada pela Direção Regional de Estatística do arquipélago (DREM).

A DREM indica que, com base nos primeiros dados para o setor do alojamento turístico, foram contabilizados em julho "186,9 mil hóspedes, que geraram 1.045,8 mil de dormidas".

Estes valores traduzem "variações homólogas muito expressivas, de +53,2% e de +68,2%, respetivamente", salienta a direção regional, complementando que, "comparativamente a julho de 2019, se registaram, pela mesma ordem, aumentos de 38,6% e 26,1%".

"A Região Autónoma da Madeira regista assim, num mês, um valor de dormidas superior ao que registou no cômputo do ano de 1972", é ainda assinalado.

A DREM refere também que as dormidas de residentes em Portugal cresceram 28% relativamente ao mês homólogo, atingindo as 239 mil (22,9% do total).

Quanto ao segmento dos residentes no estrangeiro, as dormidas aumentaram 85,5%, situando-se em 806,8 mil.

"Note-se que, face a julho de 2019, a variação nas dormidas produzidas por residentes em Portugal foi de +101,9%, e de +13,5%, no caso das produzidas por residentes no estrangeiro", menciona.

Sobre ao número de hóspedes entrados, em julho de 2022, com residência no país, "totalizaram 53,3 mil, atingindo os 133,6 mil no caso dos residentes no estrangeiro".