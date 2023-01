Madeira contrai empréstimo de 158 milhões de euros e assegura novo hospital

© Pixabay

O Governo da Madeira (PSD/CDS-PP) contraiu um empréstimo de 158 milhões de euros para financiar em 50% a construção do novo Hospital Central e Universitário da região, cabendo os restantes 50% ao Estado, anunciou hoje o executivo.

"São 158 milhões de euros com um "spread" muito baixo, entre 0,2 e 0,3%, e esta contratação, com um prazo de 20 anos, com carência de cinco, neste momento é uma boa notícia, porque a região, com a credibilidade que tem em termos das suas finanças públicas, conseguiu esse empréstimo junto de um banco de investimento europeu", disse o presidente do executivo madeirense, sem indicar o nome da instituição bancária.

Miguel Albuquerque falava no decurso de uma visita ao novo espaço de reabilitação cardiorrespiratória do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

O governante esclareceu que o empréstimo de 158 milhões de euros corresponde à "quota-parte de cofinanciamento da região" na obra do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, que se iniciou em 2021.

"Os outros 50% são da parte do Estado e estão garantidos, a construção e os equipamentos, como o senhor primeiro-ministro [o socialista António Costa] disse", afirmou.

A nova unidade hospitalar, localizada na freguesia de São Martinho, no Funchal, abrange uma área de 172 mil metros quadrados e terá 607 camas, sendo 79 de cuidados intensivos e 503 destinadas a internamento geral, um parque de estacionamento com capacidade para quase 1.200 automóveis e um heliporto.

O Hospital Central e Universitário da Madeira disporá também de um hospital de dia oncológico pediátrico.