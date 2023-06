Madeira fechou 2021 com défice de 214,4 milhões e dívida global de 5,5 mil milhões de euros

© Pixabay

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Junho, 2023 • 13:42

A Madeira fechou o ano económico de 2021 com um défice de 214,4 milhões de euros, indicou esta quarta-feira o secretário regional das Finanças, vincando que a dívida global da região atingiu 5541 milhões de euros nesse ano.

"Apesar de todos os condicionantes verificados no exercício em análise, apesar do ano duro, 2021 voltou a ser um ano em que a Madeira e os madeirenses conseguiram superar e superar-se", afirmou Rogério Gouveia, para logo reforçar que "a Conta da região de 2021 confirma, manifestamente, o bom desempenho orçamental e a responsabilidade da atividade governativa".

O governante madeirense falava no parlamento regional, onde esclareceu que, em 2021, as medidas de contenção da covid-19 tiveram um impacto de 268 milhões, mas, ao nível da execução orçamental, a receita fiscal registou um incremento de 2,6% face a 2020 (mais 21,9 milhões de euros), mantendo-se, contudo, "muito abaixo dos valores registados em 2019", com menos 82 milhões de euros cobrados.

A Conta da Região Autónoma da Madeira de 2021 foi apresentada e debatida hoje na Assembleia Legislativa e será votada na sessão plenária de quinta-feira.

Durante o debate, o deputado socialista Sérgio Gonçalves acusou o executivo de coligação PSD/CDS-PP de viver "obcecado com a dívida", esquecendo-se, no entanto, de que "quem a paga são os madeirenses".

Sérgio Gonçalves, que é também presidente do PS, o maior partido da oposição (ocupa 19 dos 47 lugares do hemiciclo), criticou, por outro lado, o empréstimo de 458 milhões de euros contraído pelo Governo Regional para fazer face ao impacto da covid-19 sem o aval do Estado, embora o mesmo estivesse já previsto no Orçamento para 2021.

Na resposta, Rogério Gouveia disse que a dívida da região registou uma redução de 1.095 milhões de euros entre 2012 e 2021 e de 49 milhões de euros face aos valores de 2020.

Em relação o empréstimo, acusou o PS de "demagogia" e de "desonestidade intelectual", afirmando que a proposta de aval apresentada pelo PSD foi chumbada no âmbito do Orçamento Suplementar.

O secretário das Finanças lembrou, por outro lado, que o relatório e parecer do Tribunal de Contas (TdC) sobre a Conta da Região de 2021 destacam a "qualidade da informação e da transparência" das contas públicas.

"Mais uma vez, um parecer emitido em contraciclo com a realidade do país e com a política e as contas apresentadas pelo Governo socialista da República, que mereceu, da mesma instância, um juízo com uma limitação de âmbito e reservas e ênfases sobre a legalidade, a correção financeira dos valores reportados e o controlo interno", afirmou.

No entanto, os partidos da oposição insistiram várias vezes na elevada dívida pública, com o deputado do JPP Rafael Nunes a classificá-la como "um descalabro", vincando que cada madeirense terá de pagar 20 mil euros por ela.

"O JPP não será cúmplice da perpetuação do caos que se vive na região", afirmou, sublinhando que "há milhares de madeirenses a passar carências".

Já o deputado único do PCP, Ricardo Lume, disse que o Governo Regional "sacrifica investimentos prioritários" e "garante borlas fiscais" a quem não cria postos de trabalho na região, referindo-se às 300 empresas da Zona Franca que, segundo a Comissão Europeia, obtiveram benefícios fiscais indevidos na ordem dos 1.000 milhões ao abrigo do III Regime.

O PSD e o CDS-PP, partidos que suportam o executivo em coligação, foram unânimes nas críticas à oposição, que acusaram de repetir sempre os mesmos argumentos.

O deputado centrista Lopes da Fonseca destacou a "nota muito positiva" atribuída pelo Tribunal de Contas à Conta da Região de 2021, ao passo que o social-democrata Carlos Rodrigues acusou, em particular, o Partido Socialista de andar numa "deriva persecutória aos empresários madeirenses" e de continuar subjugado aos interesses do Governo da República.