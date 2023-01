Madeira investiu 550 mil euros na reconversão florestal do Montado da Esperança no Funchal

Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira. © Aspress/Helder Santos/Global Imagens

O Governo da Madeira investiu cerca de 550 mil euros na reconversão florestal do Montado da Esperança, nas zonas altas do Funchal, substituindo as espécies invasoras por vegetação mais resiliente à propagação de incêndios, indicou o executivo esta sexta-feira.

Em declarações aos jornalistas, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, disse que foram plantadas, desde 2019, cerca de 88 mil plantas, designadamente folhosas exóticas (carvalhos, castanheiros e faia europeia) e plantas endémicas como vinháticos, loureiros, maçarocos e estreleiras.

Na visita que realizou ao local, Miguel Albuquerque indicou que a intervenção feita no Montado da Esperança, na freguesia de São Roque, compreendeu uma área de 45,2 hectares.

Os trabalhos consistiram, sobretudo, na substituição de uma área florestal com "espécies altamente invasoras" (eucalipto e acácias) por uma mancha de vegetação menos combustível e mais resiliente à propagação de incêndios.

"Estas intervenções visam, não só a contenção dos fogos e proteger a cidade do Funchal, mas, simultaneamente, através da regeneração dos solos (...) fazer a contenção dos solos tendo em vista a contenção dos aluviões", salientou o presidente do Governo da Madeira, de coligação PSD/CDS-PP.

O governante referiu que esta reconversão está feita, mas sublinhou que os Sapadores Florestais vão continuar a fazer a limpeza das espécies invasoras.

"Nós estamos a fazer este trabalho para as pessoas perceberem que não é na véspera do tempo quente que devemos trabalhar", acrescentou.