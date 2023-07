Madeira reforça credibilidade internacional da sua gestão financeira e orçamental 

© Artur Machado/Global Imagens

A DBRS acaba de dar uma nota positiva às finanças públicas da Região Autónoma da Madeira. A agência internacional de rating analisou ​​​​​​​as contas e os indicadores económicos e financeiros da região, tendo melhorado esta sexta-feira a classificação de risco para "qualidade de investimento".

Depois da Fitch, esta é a segunda agência de rating a avaliar positivamente as capacidades financeiras da Madeira, destaca em comunicado a Secretaria Regional das Finanças da Madeira.

As classificações das agências são "o atestar da sustentabilidade das finanças públicas regionais", sublinha.

No comunicado, o secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, destaca que a atribuição da classificação da DBRS "é a confirmação da estratégia, do trabalho, da sustentabilidade orçamental e crescimento económico, potenciadas pelas finanças públicas regionais, ao longo dos anos".

Reflete também, "o reequilíbrio em curso do desempenho fiscal da Madeira, através da redução de impostos e do controlo das despesas, para além, da política de estratégia plurianual levada a efeito pelo governo regional", diz Rogério Gouveia.

Com este novo reconhecimento, a dívida pública regional poderá ganhar "uma maior apetência" no mercado financeiro internacional, com a possibilidade da redução dos custos com os juros a pagar, redirecionando assim, maior disponibilidade orçamental para as despesas correntes e de investimento, adianta a nota enviada às redações.

O comunicado realça ainda que "devido às políticas levadas a cabo pelas finanças públicas regionais, a dívida pública da Madeira regista uma média abaixo da Zona Euro e um decréscimo bastante acentuado comparativamente a Portugal, sendo que, no final do 1º trimestre de 2023, o rácio de dívida pública sobre o PIB na Região, atingia os 85% comparativamente aos 114% do Estado e 92% da Zona Euro".