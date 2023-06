Madeira registou em maio o menor número de desempregados dos últimos 15 anos

© Vasco Neves

A Região Autónoma da Madeira registou, em maio, 8.498 desempregados inscritos no Instituto de Emprego, o valor mais baixo dos últimos 15 anos neste arquipélago, realçou o governo madeirense, esta terça-feira.

Na nota divulgada, a Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania do executivo insular salienta que se verificou uma redução de 527 desempregados em comparação com abril deste ano.

Face ao mesmo mês de 2022, o Governo menciona que 3.371 desempregados foram inseridos no mercado de trabalho.

"Em termos homólogos, a Madeira destaca-se como a região do país com a maior redução do desemprego em termos homólogos (-28,4%)", lê-se no documento.

De acordo com a mesma informação, numa comparação com mês de abril, a Madeira ocupa a terceira posição, com uma descida de 5,8%, depois do Algarve e do Alentejo.

No país, o total de desempregados registados também foi inferior ao verificado no mesmo mês de 2022 (-10.539 desempregados, o que corresponde a -3,6%) e face ao mês anterior (-9 567 desempregados, o que corresponde a -3,2%).